Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI: Kiện toàn nhân sự và tổ chức bộ máy 09/03/2026 19:28

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội cho biết Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào sáng 6-4, dự kiến bế mạc ngày 25-4 và chia thành hai đợt. Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, công tác lập pháp và một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội...

Chiều 9-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Xem xét tổng thể về tổ chức bộ máy, kế hoạch phát triển năm năm

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cơ quan liên quan kịp thời rà soát tình hình, tiến độ chuẩn bị các nội dung. Mục tiêu nhằm đảm bảo Kỳ họp thứ nhất - Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI diễn ra thông suốt, với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Tại Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và bước đầu thống nhất dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Nhất. Theo đó, Kỳ họp thứ Nhất sẽ khai mạc vào sáng ngày 6-4, dự kiến bế mạc ngày 25-4 và chia thành hai đợt. Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Đến nay, đã có chín tài liệu (gồm tám hồ sơ dự án luật, nghị quyết quy phạm và một báo cáo) được gửi đến các cơ quan của Quốc hội. Tại đợt 1 của Phiên họp tháng 3-2026, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến ba dự án luật gồm Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Riêng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Chính phủ đã gửi hồ sơ nhưng chưa kịp thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại đợt 1 của Phiên họp thứ 55, sẽ tiếp tục xem xét các nội dung còn lại tại đợt 2, dự kiến từ 18 đến 19-3.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, trong đó Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề tổng thể về tổ chức bộ máy và kế hoạch phát triển 5 năm của nhiệm kỳ.

Khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, ngay tại kỳ họp này Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật và nghị quyết quan trọng, thay vì chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự như trước đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Dự kiến, ngày 23-3 sẽ công bố kết quả bầu cử

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết theo kế hoạch ngày 23-3 sẽ công bố kết quả bầu cử. Sau đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ họp để xem xét, quyết định về công tác nhân sự. Vì vậy, ngay khi có kết luận của cấp có thẩm quyền về nhân sự, các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp thời trình Quốc hội.

Đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật mà Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất nhưng đến nay chưa có hồ sơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội chậm nhất là ngày 12-3. Nếu quá thời hạn này, các cơ quan thẩm tra sẽ không đủ thời gian thực hiện theo quy định, nội dung đó sẽ phải chuyển sang Kỳ họp thứ hai.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chỉ những nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng mới đưa vào chương trình kỳ họp. “Tuy nhiên, đối với những nội dung thật sự cấp bách, cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, các cơ quan liên quan cần khẩn trương triển khai để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn” – ông nhấn mạnh.

Chia sẻ khó khăn với Chính phủ khi tình hình thế giới tác động đến thị trường năng lượng, nhất là giá xăng dầu, Chủ tịch Quốc hội cho biết Thủ tướng đang khẩn trương làm việc với lãnh đạo một số quốc gia để tìm giải pháp bảo đảm nguồn cung, ổn định đất nước.

Trước tình trạng một số người dân lo ngại nên đã mua xăng dầu để dự trữ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Bởi theo ông, việc tích trữ xăng dầu nếu không được quản lý tốt có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ dẫn đến cháy nổ tại hộ gia đình hoặc khu dân cư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: QH

Sớm có nghị quyết của Bộ Chính trị về FDI

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận càng về cuối nhiệm kỳ khóa XV, công tác phối hợp giữa các thành viên Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ làm càng tốt, suôn sẻ, có thêm kinh nghiệm, già dặn hơn, bản lĩnh hơn và có tiến bộ hơn.

Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua đã ban hành được 179 văn bản, trong đó có 135 luật, 2 pháp lệnh và 42 nghị quyết, gấp hơn hai lần so với nhiệm kỳ Quốc hội khoá trước. Năm 2025 cơ bản gỡ nhiều điểm nghẽn do quy định pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị.

Trong công tác giám sát tối cao, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cũng ngày càng linh hoạt, hiệu quả; nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết với tỉ lệ trên 90%.

Trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội, Quốc hội và Chính phủ cũng luôn hỗ trợ, góp ý cho nhau; Chính phủ tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, xác đáng. Nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến thời điểm này có thể khẳng định Việt Nam vẫn là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới...

Về các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tinh thần chung là phải chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp. Đặc biệt, ông yêu cầu bảo đảm các tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời. Từ đó, nâng cao chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Quốc dân, đồng bào, trước đất nước, trước Quốc hội và Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh những tài liệu trình tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị… để đạt tăng trưởng hai con số.

“Còn một Nghị quyết về FDI nữa chờ Bộ Chính trị ban hành để tiếp tục triển khai. Đây là vấn đề mới, khó nhưng khó mấy cũng phải làm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm” – ông nói.

Theo Thủ tướng, Quốc hội và Chính phủ phải nỗ lực hơn, cố gắng tìm ra những động lực tăng trưởng mới, khai thác tối đa các nguồn lực, các tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn…

Các đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: QH

Thủ tướng cho biết tại Kỳ họp này, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 32 hồ sơ. Ông đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chịu trách nhiệm về việc hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu trình Kỳ họp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội để rà soát, hoàn thiện, không để ách tắc công việc.

“Tinh thần chung là đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm là phải có kết quả cụ thể, đo đếm được và báo cáo được với Quốc hội, với Nhân dân” - Thủ tướng nhấn mạnh.