Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự 24/12/2025 18:48

(PLO)- Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến kéo dài 22 ngày, khai mạc vào ngày 6-4-2026, bàn nhiều nội dung quan trọng.

Chiều 24-12, tiếp tục phiên họp 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về việc chuẩn bị bước đầu Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Ngày 6-4-2026, khai mạc Kỳ họp thứ Nhất

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội, dự kiến khai mạc vào ngày 6-4-2026, làm việc trong 22 ngày và chia làm hai đợt.

Đợt 1 là từ 06 đến 22-4-2026. Quốc hội sẽ tập trung bố trí tiến hành công tác tổ chức, nhân sự, sau đó, bố trí Quốc hội nghe trình bày, thảo luận tại Tổ, Hội trường đối với một số dự án luật, làm cơ sở cho các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện trong thời gian giữa hai đợt họp.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 11 đến 21-5-2026, chủ yếu bố trí Quốc hội xem xét, thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, Chương trình giám sát; biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Phiên trù bị sẽ được tiến hành vào chiều 5-4-2026. Sau phiên trù bị, Đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, báo cáo tại phiên họp. Ảnh: QH

Theo ông Lê Quang Mạnh, qua rà soát, dự kiến nội dung tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI gồm ba nhóm.

Cụ thể, tại nhóm nội dung thứ nhất, Tổng Bí thư sẽ có phát biểu tại phiên khai mạc. Sau đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo về kết quả tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đáng chú ý, Quốc hội xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.

Ở nhóm nội dung thứ hai liên quan công tác lập pháp, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị điều chỉnh phạm vi từ sửa đổi, bổ sung một số điều sang sửa đổi toàn diện và lùi thời điểm trình Quốc hội sang Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10-2026) đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở.

Cạnh đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cân nhắc chuyển sang Kỳ họp thứ 2 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế bảo vệ môi trường để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và dành thời gian của Kỳ họp thứ Nhất để tập trung vào các nội dung về nhân sự, các vấn đề quan trọng về kinh tế, tài chính của giai đoạn 2026 - 2030.

“Trường hợp Chính phủ có đề nghị chính thức về vấn đề nêu trên và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh Chương trình lập pháp, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ điều chỉnh dự kiến nội dung Kỳ họp theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội” – ông Lê Quang Mạnh nói.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QH

Nhóm nội dung thứ ba là về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các kế hoạch năm năm giai đoạn 2026 - 2030 (kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch tài chính quốc gia; kế hoạch vay, trả nợ công; kế hoạch đầu tư công trung hạn).

Đồng thời, xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và tình hình triển khai những tháng đầu năm 2026; xem xét các Báo cáo về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; xem xét, thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027… Cùng đó là xem xét một số báo cáo theo định kỳ. Ngoài ra, dự kiến có 9 nhóm báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu.

Các đại biểu tham dự tại phiên họp. Ảnh: QH

Chưa đưa vào chương trình những dự án không đảm bảo chất lượng

Để chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan chủ động rà soát tổng thể để xác định đầy đủ các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp. Từ đó, đề xuất, kiến nghị cụ thể, làm cơ sở dự kiến chính xác nội dung Kỳ họp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

“Hạn chế đề nghị bổ sung, điều chỉnh chương trình Kỳ họp trong thời gian diễn ra Kỳ họp, đồng thời, chỉ đạo hoàn thiện tài liệu bảo đảm tiến độ, chất lượng” – ông nói.

Ông cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xem xét kỹ lưỡng các nội dung thuộc trách nhiệm và đề xuất thời gian, cách thức thực hiện đối với từng nội dung phù hợp để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian Kỳ họp, đặc biệt là đối với các nội dung về công tác tổ chức, nhân sự.

Đối với các nội dung thuộc công tác lập pháp, ông Lê Quang Mạnh đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra chủ động phối hợp với các cơ quan soạn thảo, nghiên cứu, tổ chức thẩm tra, bảo đảm tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp.

Trong quá trình thẩm tra, trường hợp nhận thấy dự án không bảo đảm chất lượng để có thể trình Quốc hội thông qua ngay tại một kỳ họp, đề nghị các cơ quan có kiến nghị cụ thể với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chưa đưa dự án vào chương trình Kỳ họp Quốc hội.