Bà Tạ Thị Yên: Kiện toàn nhân sự tại kỳ họp 10 có ý nghĩa rất quan trọng 11/12/2025 16:53

(PLO)- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Tạ Thị Yên khẳng định việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 10 có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ cho trước mắt mà còn cho cả cả nhiệm kỳ tiếp theo.

Chiều 11-12, ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, chủ trì cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp.

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều nội dung, trong đó có công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Việc này có ý nghĩa thế nào đối với hoạt động của bộ máy nhà nước?

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Trả lời sau đó, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, nói: “Có thể khẳng định việc kiện toàn nhân sự lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ cho trước mắt mà còn cho cả cả nhiệm kỳ tiếp theo, đối với hoạt động của bộ máy nhà nước.

Theo bà Tạ Thị Yên, việc này bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn đều giữ những vị trí then chốt trong tổ chức bộ máy. Vì vậy, việc kịp thời kiện toàn nhân sự giúp bảo đảm sự thông suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, không để xảy ra khoảng trống trong bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào.

Liên quan đến chất lượng cán bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát khẳng định quy trình nhân sự tại kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, bài bản và đúng quy định.

Điều này thể hiện rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào công tác cán bộ và vào sự giám sát tối cao của Quốc hội.

Cũng theo bà Tạ Thị Yên, việc kiện toàn nhân sự còn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là khi đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh và hoàn thiện thể chế, chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Việc kiện toàn kịp thời các chức danh lãnh đạo giúp bộ máy có đủ năng lực, quyết tâm, cũng như nguồn lực để triển khai hiệu quả những chủ trương lớn mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

“Có thể nói rằng công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 10 không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, đồng bộ và hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân và phát triển đất nước” - vẫn lời bà Yên.