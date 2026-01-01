10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025 01/01/2026 11:42

(PLO)- Năm 2025, tại ba Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

1. Ngày 16-6-2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, tạo cơ sở hiến định cho việc đổi mới, cải cách mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Ngày 16-6-2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013. Ảnh: QH

Việc xây dựng Nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành thận trọng, đúng quy định, dành nhiều thời gian để tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. Trong đó, lần đầu tiên triển khai ứng dụng VNeID để lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến Nhân dân góp ý vào dự thảo Nghị quyết. Đã có hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về toàn bộ nội dung của dự thảo Nghị quyết với sự đồng thuận rất cao (99,75%).

2. Năm 2025, tại ba Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật.

3. Quốc hội thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội, thể hiện rõ nét việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

4.Năm 2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã “lập kỷ lục” về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã “lập kỷ lục” về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Ảnh: QH

5. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026), đặc biệt là cuộc Gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với khoảng 2.000 đại biểu Quốc hội các khóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm với gần 2.000 đại biểu Quốc hội các khóa. Ảnh: PHẠM THẮNG

6. Quốc hội thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và 37 văn bản quy phạm pháp luật để sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cụ thể, trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua 38 luật (trong đó có Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và 37 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới sắp xếp tổ chức bộ máy) để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 34 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố và sắp xếp tinh gọn bộ máy.

466/466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Ảnh: QH

Cùng với các cơ quan Đảng, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan của Quốc hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Sau sắp xếp, số lượng các cơ quan của Quốc hội giảm từ 13 xuống còn 8 cơ quan, tổ chức bộ máy được tinh gọn hơn, chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ ràng, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

7. Bộ Chính trị ban hành Quyết định kết thúc hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội, thành lập Đảng bộ Quốc hội thực hiện lãnh đạo toàn diện; Đảng bộ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

8. Hoạt động đối ngoại Nghị viện được đẩy mạnh, toàn diện, đồng bộ, chủ động, hiệu quả với nhiều dấu ấn quan trọng.

Trong năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên UBTVQH đã tham gia nhiều hoạt động đối ngoại. Điểm nhấn, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp và hội đàm với 15 Đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội các nước; tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Uzbekistan; tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sĩ; là Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) tại Malaysia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới. Ảnh: TTXVN

9. Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030; Quốc hội là một đơn vị dẫn đầu, tiên phong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Chuyển đổi số chiều 1-12-2025. Ảnh: QH

10. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (giai đoạn 2025 - 2030). Đây là lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I vào ngày 29-11-2025 tại Nhà Quốc hội.