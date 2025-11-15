Chủ tịch Quốc hội nêu những điểm mới quan trọng của cuộc bầu cử khóa mới 15/11/2025 08:46

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được rút ngắn, ấn định ngày bầu cử vào ngày 15-3-2026, sớm hơn khoảng hai tháng so với các cuộc bầu cử trước.

Sáng 15-11, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì và điều hành Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham gia của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, bộ, ngành, địa phương…

Tại đầu cầu TP.HCM, có sự tham dự của Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước... đến dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QUANG PHÚC

Sự kiện trọng đại của đất nước

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết còn đúng bốn tháng nữa (15-3-2026) sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Cùng đó, cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp lại địa giới hành chính... mở ra không gian phát triển mới, động lực mới, là điều kiện nền tảng để giữ vững ổn định và phát triển, để quản trị quốc gia hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

“Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và khẳng định công tác chuẩn bị, triển khai của các cấp, các ngành, địa phương về công tác bầu cử đến nay diễn ra theo đúng quy định và tiến độ.

Ông Trần Thanh Mẫn nói so với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới quan trọng. Cụ thể, rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ấn định ngày bầu cử vào ngày 15-3-2026, sớm hơn khoảng hai tháng so với các cuộc bầu cử trước.

Rút ngắn thời gian trong các bước của quy trình bầu cử. Theo đó, thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử giảm từ 70 ngày còn 42 ngày; các mốc thời gian hiệp thương, công bố danh sách người ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được điều chỉnh tương ứng, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng đó là điều chỉnh thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử theo mô hình chính quyền hai cấp. Đa dạng hóa phương thức vận động bầu cử, bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp, cho phép tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến với điều kiện bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin và an ninh mạng.

“Đặc biệt, có cơ chế cho phép Hội đồng bầu cử quốc gia chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tổ chức bầu cử” – theo Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu tài liệu, có thể trao đổi những vấn đề chưa rõ, những vấn đề thực tiễn ở địa phương, cơ sở; đồng thời các cơ quan có liên quan lắng nghe để trả lời các vấn đề mà đại biểu nêu.

Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành... của TP.HCM tham dự tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: NT

Lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú

Theo ông Trần Thanh Mẫn, mỗi kỳ bầu cử đều có những bối cảnh mới, những thuận lợi, khó khăn riêng, có thể phát sinh những tình huống mới. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử.

Song song đó, sự quyết liệt, sâu sát, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn, điều kiện địa lý của từng địa phương; sự phân công, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong toàn bộ công tác bầu cử, tạo sự minh bạch, rõ ràng, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần thực hiện đúng yêu cầu tại Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị là cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

“Làm được như vậy nhất định, cuộc bầu cử lần này là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, lựa chọn, bầu ra được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp” – ông Trần Thanh Mẫn khẳng định.