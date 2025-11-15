Sáng nay, Tổng Bí thư dự, chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị về công tác bầu cử 15/11/2025 06:35

(PLO)- Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị về công tác bầu cử được tổ chức trực tiếp kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của 34 địa phương trên cả nước.

Sáng nay, 15-11, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì và điều hành Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham gia của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, bộ, ngành, địa phương…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Bầu cử quốc gia hôm 10-11. Ảnh: QH

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe đại diện các cơ quan trình bày một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031;

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri;

Ngoài ra còn có hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cả hệ thống chính trị, đồng thời tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Từ đó, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của đất nước.