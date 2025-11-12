102 cơ quan báo chí đăng ký tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng 12/11/2025 15:32

(PLO)- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn cho hay Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1-2026.

Ngày 12-11, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tổ chức Phiên họp thứ nhất của Trung tâm Báo chí Đại hội.

Theo thông tin tại phiên họp, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cho biết đến ngày 10-11, có 102 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng ký làm thẻ tác nghiệp báo chí tại Đại hội cho 559 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.

Trong số đó, Đài Truyền hình Việt Nam có 166 người, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) có 81 người, Đài Tiếng nói Việt Nam có 49 người, Báo Nhân Dân có 20 người.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao dự kiến thành phần, số lượng mời, phương án đón, hướng dẫn và quản lý phóng viên nước ngoài dự đưa tin Đại hội XIV của Đảng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, thành viên Trung tâm Báo chí Đại hội.

Các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, nhất là những nội dung trong công tác chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền trên báo chí về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Công tác rà soát, lập tổng hợp danh sách phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký đưa tin về Đại hội; việc chuẩn bị kế hoạch trưng bày sách, báo và công tác chuẩn bị điều kiện bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, tài chính phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền, đưa tin về Đại hội XIV.

Đại hội XIV của Đảng dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1-2026. Ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước.

Do vậy, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội; công tác tổ chức vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIV cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bài bản, khoa học, phối hợp chặt chẽ, thống nhất với tinh thần trách nhiệm cao, triển khai quyết liệt, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thời gian từ nay đến Đại hội không còn dài, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ rất quan trọng này, ông Lại Xuân Môn đề nghị các lãnh đạo, thành viên Trung tâm Báo chí Đại hội, lãnh đạo các đơn vị liên quan nỗ lực cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn, khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, bám sát Hướng dẫn về việc báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ của Trung ương về tổ chức Đại hội XIV. Qua đó, chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch, chương trình, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tạo dòng sự kiện, mở đợt cao điểm, tập trung tuyên truyền sâu sắc, nổi bật, đúng tiến độ, đúng tầm vóc của Đại hội XIV.