Người dân muốn đánh giá sâu về sách giáo khoa, học thêm, dạy thêm trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV 08/11/2025 12:52

(PLO)- Đã có hơn 2,5 triệu lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo Văn kiện đại hội XIV. Trong đó, người dân cho rằng cần đi sâu đánh giá thêm về những tồn tại trong công tác cán bộ, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc học thêm, dạy thêm...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa tổng hợp kết quả triển khai việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai các hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân (trong và ngoài nước) đều có cơ hội tiếp cận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Từ 15-10 đến 6-11, việc tổ chức lấy ý kiến được các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Có 3.908 hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp đã được tổ chức; có 127.584 ý kiến góp ý và 2.131.376 ý kiến góp ý thông qua VneID; góp ý bằng văn bản qua hệ thống thư, báo là 1.722 ý kiến, qua hệ thống lấy ý kiến trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là 240.583 ý kiến.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là 2.501.265 ý kiến.

Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị là 1.169.638 ý kiến; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam là 792.533 ý kiến; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng là 538.572 ý kiến; góp ý khác (về bố cục, hình thức…) là 522 ý kiến.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới trong việc tích hợp ba văn kiện quan trọng thành báo cáo chính trị, thể hiện tư duy đổi mới, khoa học, thiết thực. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng nắm bắt toàn diện tình hình đất nước, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: NHÂN DÂN

Nhiều ý kiến tập trung những nhóm nội dung lớn, có chiều sâu và tính thực tiễn cao. Các góp ý thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đổi mới, khoa học và cầu thị trong quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Cũng có nhiều ý kiến góp ý tập trung vào một số nhóm nội dung trọng tâm, như về kết quả thực hiện Nghị quyết XIII và 40 năm đổi mới, có ý kiến đề nghị cần bổ sung số liệu cụ thể về: tốc độ tăng năng suất lao động, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, các chỉ tiêu về môi trường…

Đồng thời, đề nghị nhấn mạnh và làm rõ hơn vai trò nổi bật của các lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao trong thành tựu phát triển thời gian qua, coi đây là cơ sở quan trọng để đối chiếu, so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu hướng đến của giai đoạn 2026 - 2030.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các ý kiến mong muốn tiếp tục làm mạnh mẽ, đồng bộ và triệt để hơn, xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, “ngoại lệ”; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, cục bộ địa phương.

Người dân kỳ vọng Đảng đề ra giải pháp đột phá để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn. Cùng đó, nâng cao chất lượng giáo dục, cải cách thi cử, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Quan tâm chính sách đối với người có công, người nghèo, vùng sâu, vùng xa, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Bên cạnh đó, một số ý kiến góp ý cho rằng, về kết quả 40 năm cần đi sâu đánh giá thêm về những tồn tại trong công tác cán bộ, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc xuất bản sách giáo khoa; việc học thêm, dạy thêm; về xây dựng nhà nước pháp quyền, hệ thống pháp luật chưa thật sự đồng bộ, thủ tục hành chính còn vướng mắc.

Về mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong 5 năm 2026 – 2030, cán bộ, đảng viên và Nhân dân rất quan tâm đến các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026-2030. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ hơn một số hạn chế về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và chênh lệch phát triển vùng miền; đồng thời nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…