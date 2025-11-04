Hôm nay, Tổng Bí thư sẽ thông tin những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV 04/11/2025 06:02

(PLO)- Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có những trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện.

Sáng nay (4-11), kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Trọng tâm của ngày làm việc, Quốc hội dành toàn thời gian buổi chiều để thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Trước khi bước vào thảo luận, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có những trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: QH

Chủ đề của Đại hội XIV là: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ đề này thể hiện sự thống nhất tư tưởng và hành động, củng cố niềm tin, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng và sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên mới.

Một điểm mới đáng chú ý so với các kỳ đại hội gần đây, Báo cáo chính trị lần này đổi mới toàn diện về cấu trúc và phương pháp tiếp cận, khi lần đầu tích hợp ba văn kiện - Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng - thành một chỉnh thể thống nhất. Việc này đảm bảo sự nhất quán về nội dung, thể hiện tinh thần "ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ làm"…

"Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đánh dấu bước nhảy vọt về tư duy phát triển khi cập nhật hàng loạt quyết sách chiến lược được Bộ Chính trị ban hành từ cuối năm 2024 đến nay, tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045" - theo nhận định của Tổ Biên tập Văn kiện.

Dự thảo văn kiện tiếp tục khẳng định "thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, các thể chế khác là rất quan trọng", là sự kế thừa, phát triển tư duy về đổi mới thể chế đã được đề cập qua một số nhiệm kỳ đại hội gần đây, đồng thời thể hiện những ưu tiên trong cải cách.

Ba đột phá chiến lược được tái cấu trúc theo hướng hoàn thiện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước; phát triển nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học - công nghệ và đầu tư đồng bộ hạ tầng.

Cùng với đó, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu GDP bình quân 10%/năm không chỉ là khát vọng mà còn là thách thức để hoán chuyển thành cơ hội phát triển. Để hiện thực hóa, mô hình tăng trưởng mới được xác định tập trung vào công nghiệp nền tảng, công nghiệp lõi, chiến lược, công nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng và kinh tế số…

Một nội dung khác quan trọng trong dự thảo Văn kiện lần này là việc bổ sung đối ngoại, hội nhập quốc tế vào nhóm nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên cùng với quốc phòng, an ninh. Điều này không chỉ thay đổi tư duy mà là đòn bẩy chiến lược, đưa đối ngoại, hội nhập quốc tế trở thành công cụ cốt lõi của an ninh quốc gia và phát triển bền vững.

Tư duy này cũng mở ra một khung chiến lược toàn diện hơn cho công tác bảo vệ Tổ quốc, đánh dấu sự đổi mới về tầm nhìn chiến lược của Đảng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh địa chính trị, kinh tế toàn cầu ngày càng gay gắt.

Thúc đẩy cơ chế phối hợp giữa "ba trụ cột" Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại, tăng cường cán bộ chuyên trách, xây dựng đội ngũ chuyên gia ngoại giao kinh tế, văn hoá, công nghệ, kỹ thuật...

“Sự đổi mới này khẳng định Việt Nam quyết tâm chủ động, linh hoạt và toàn diện trong vận dụng sức mạnh mềm, nâng cao vị thế trên trường quốc tế” – Tổ Văn kiện Đại hội XIV nêu rõ...