Nga phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine, tuyên bố đáp trả vụ dinh thự ông Putin bị tấn công 09/01/2026 14:28

(PLO)- Nga tuyên bố đã sử dụng tên lửa Oreshnik và UAV tấn công quy mô lớn vào Ukraine, để đáp trả vụ việc mà Moscow cáo buộc là Ukraine phóng loạt UAV nhắm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tháng 12-2025.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9-1 thông báo đã phóng tên lửa Oreshnik vào “các mục tiêu trọng yếu trên lãnh thổ Ukraine” để đáp trả vụ việc mà Moscow cáo buộc Kiev tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod hồi cuối tháng 12-2025, theo đài RT.

Thông báo trên mạng xã hội Telegram, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng trong đêm 8-1, quân đội nước này đã “phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ trên bộ và trên biển nhằm vào các mục tiêu trọng yếu trên lãnh thổ Ukraine” để đáp trả vụ tấn công dinh thự ông Putin.

Trong số các loại vũ khí được sử dụng trong đòn đáp trả này có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik và các loại máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Một vụ nổ ở miền tây Ukraine đêm 8-1, được cho là do tên lửa Oreshnik của Nga. Ảnh: RIA NOVOSTI/TELEGRAM

Bộ Quốc phòng Nga viết rằng các mục tiêu bao gồm các cơ sở sản xuất UAV mà Moscow cho là đã được sử dụng trong “vụ tấn công khủng bố” nhằm vào dinh thự ông Putin, cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ tổ hợp ngành công nghiệp quân sự của Ukraine. Nhưng không có thông tin chi tiết hơn về các mục tiêu bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố “đã đạt được các mục tiêu của đòn tấn công”, đồng thời cảnh báo “bất kỳ hành động khủng bố nào” của chính quyền Kiev sẽ tiếp tục bị đáp trả.

Trước đó - tối muộn ngày 8-1, trên truyền thông bắt đầu nổi lên thông tin tên lửa Oreshnik của Nga đã tấn công vào miền tây Ukraine, khu vực giáp biên giới với Ba Lan.

Chính quyền các địa phương Ukraine trước đó đưa tin về 4 người thiệt mạng và 19 người bị thương ở thủ đô Kiev vào đêm 8, rạng sáng 9-1 sau cuộc tấn công của Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Một loạt tiếng nổ lớn đã vang lên khuay ngày 8-1 và sớm ngày 9-1 ở Lviv . Nhiều người dùng mạng xã hội tin rằng đó là một vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik, theo tờ Kyiv Post.

Người đứng đầu bộ phận truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine - Đại tá Yurii Ihnat nói với tờ Ukrainska Pravda rằng các thông tin sơ bộ cho thấy đã xảy ra các vụ nổ do bị tên lửa đạn đạo tấn công ở tỉnh Lviv (Ukraine).

Không quân Ukraine vẫn đang điều tra dựa trên các mảnh vỡ tên lửa và chưa xác nhận đó có phải tên lửa Oreshnik hay không.

Liên quan vụ tấn công dinh thự Tổng thống Putin, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 29-12 đã bác mọi cáo buộc.

Ngày 31-12-2025, Nga công bố video cho thấy xác các loại UAV trinh sát và tấn công do Ukraine sản xuất bị bắn hạ gần dinh thự ông Putin. Một ngày sau, Moscow tuyên bố đã gửi bằng chứng cho phía Mỹ.

Ban đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng gay gắt sau khi nghe cáo buộc từ phía Nga. Tuy nhiên, ông Trump hôm 4-1 nói rằng ông không tin vụ việc đã diễn ra như những gì Moscow cáo buộc.