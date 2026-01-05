Ông Trump không tin Ukraine tấn công dinh thự ông Putin 05/01/2026 18:39

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington không tin Ukraine đã tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không tin việc Ukraine đã tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod (Nga), theo hãng tin Reuters.

Động thái này cho thấy sự hoài nghi từ Mỹ với các cáo buộc từ phía Nga, đặc biệt sau cuộc điện đàm gần đây giữa hai nhà lãnh đạo.

Trao đổi với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 4-1, ông Trump khẳng định: "Sau khi đã có thể kiểm tra thông tin, chúng tôi không tin sự việc đã diễn ra như vậy".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

"Có một sự việc xảy ra khá gần đó nhưng không liên quan gì chuyện này... Lúc đó không ai hay biết cả. Đó là lần đầu tiên tôi nghe về việc này. Ông ấy (Putin) nói rằng nhà của ông ấy bị tấn công" - Tổng thống Mỹ nói thêm.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, vào ngày 29-12-2025, Nga cáo buộc Ukraine phóng 91 máy bay không người lái (UAV) về phía một dinh thự của ông Putin.

Chính Tổng thống Nga đã trực tiếp thông báo điều này với Tổng thống Trump qua điện thoại.

Theo đài CNN, ban đầu, ông Trump tỏ ra "rất giận dữ" về vụ việc, nhưng sau đó đã chuyển sang thái độ hoài nghi hơn.

Ngày 31-12-2025, ông Trump đã chia sẻ bài xã luận của tờ New York Post với tiêu đề "Sự huyên náo về vụ 'tấn công' [dinh thự] ông Putin cho thấy Nga mới là bên cản trở hòa bình", qua đó đặt nghi vấn về độ tin cậy trong tuyên bố của phía Nga.

Cáo buộc của Moscow xuất hiện đúng lúc Ukraine và Mỹ đang phối hợp về một khung khổ hòa bình cập nhật. Kiev bác bỏ cáo buộc của Nga, cho rằng thời điểm đưa ra cáo buộc này là có chủ đích.