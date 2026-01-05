Ông Zelensky nêu kịch bản hành động nếu không đạt thỏa thuận hòa bình với Nga 05/01/2026 06:16

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev đang chuẩn bị cho các kịch bản bất kể nỗ lực hòa bình với Nga thành công hay thất bại.

Ngày 4-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đã sẵn sàng cho "cả hai phương án", gồm đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc tiếp tục bảo vệ đất nước trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, theo tờ The Kyiv Independent.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị cho vòng hoạt động ngoại giao tiếp theo trong tuần tới, bao gồm "các cuộc gặp tại châu Âu". Mặc dù sẵn sàng duy trì đối thoại, Ukraine vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản thay thế.

"Ukraine sẽ chuẩn bị cho cả hai phương án phát triển tình hình tiếp theo. Đó là ngoại giao - phương án mà chúng tôi đang thúc đẩy, hoặc tiếp tục phòng ngự tích cực nếu áp lực từ các đối tác của Kiev lên Nga không đủ lớn" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Tổng thống Ukraine khẳng định: "Ukraine tìm kiếm hòa bình, nhưng sẽ không trao hay từ bỏ sức mạnh của mình cho bất kỳ ai".

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev và các đồng minh đang nỗ lực hoàn thiện dự thảo kế hoạch hòa bình, nằm trong khuôn khổ các nỗ lực chấm dứt chiến tranh do Mỹ làm trung gian.

Trước đó, vào ngày 3-1, các cố vấn an ninh quốc gia châu Âu đã nhóm họp tại Kiev để thảo luận vòng đàm phán mới nhất.

Trước đó, ông Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tư dinh Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ). Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về dự thảo thỏa thuận an ninh cho Ukraine, cũng như kế hoạch nhằm chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, theo The Kyiv Independent, các cuộc đàm phán đã không tạo ra bước đột phá nào.

Sau cuộc hội đàm Trump-Zelensky, Moscow cáo buộc một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công tư dinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 29-12. Phía Kiev nhanh chóng bác bỏ cáo buộc trên.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine ngày 2-1 cũng cảnh báo rằng Nga có thể đang chuẩn bị "một hành động khiêu khích quy mô lớn gây thương vong về người" nhằm làm gián đoạn các cuộc đàm phán hòa bình.

Giới quan sát và phân tích nhận định vấn đề nhượng bộ lãnh thổ vẫn là một "nút thắt" lớn.

Kế hoạch hòa bình do ông Trump công bố hồi tháng 11 bao gồm việc Ukraine phải nhượng lại phần lớn diện tích đất mà Nga đã kiểm soát trong gần 4 năm chiến sự. Ông Zelensky đã nhiều lần tuyên bố đây là giới hạn mà Ukraine sẽ không bao giờ vượt qua.