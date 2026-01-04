Ông Zelensky nêu 3 hướng hợp tác trọng điểm của Ukraine với phương Tây 04/01/2026 06:32

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Kiev mong muốn các thoả thuận phải "hiệu quả, xứng đáng và thiết lập được hòa bình trong nhiều thập niên" theo 3 hướng hợp tác chính.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3-1 đã nêu ra ba lĩnh vực hợp tác trọng điểm trong công tác hợp tác quốc tế của Kiev trong khuôn khổ các thoả thuận về chấm dứt xung đột vũ trang Ukraine-Nga, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Viết trên mạng xã hội Facebook, ông Zelensky cho biết rằng trong cuộc họp giữa Ukraine với các cố vấn an ninh quốc gia của các đối tác phương Tây ở Kiev sáng cùng ngày 3-1, các bên đã đối thoại theo ba hướng chính: đảm bảo an ninh, tái thiết và khuôn khổ cơ bản cho hoà bình thực sự.

“Mọi thứ phải hiệu quả, xứng đáng và thiết lập được hòa bình trong nhiều thập niên. Và tầm nhìn này của chúng tôi [chính quyền Kiev] hoàn toàn trùng khớp với tầm nhìn của các đối tác chủ chốt” - ông Zelensky nhấn mạnh, song không công bố chi tiết ba định hướng chính trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Cuộc họp tại Kiev sáng 3-1 có sự tham gia của các quan chức cấp cao Ukraine cùng các cố vấn an ninh quốc gia của 14 nước châu Âu, Canada và đại diện Hội đồng châu Âu, Uỷ ban châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Zelensky cho biết Kiev sẽ tiếp tục làm việc với các cố vấn an ninh quốc gia châu Âu và Canada, chuẩn bị cho cuộc họp ở cấp lãnh đạo cấp cao tại châu Âu trong tuần tới, cũng như “chuẩn bị cho các cuộc họp ở Mỹ”.

Tổng thống Zelensky hôm 3-1 cũng đã điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra nhằm hướng tới khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine, theo thông cáo của Chính phủ Anh.

Không rõ vấn đề triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine trong giai đoạn hậu chiến có thuộc định hướng nào trong 3 lĩnh vực hợp tác trọng điểm mà ông Zelensky nhắc tới hay không.

Cả London và Kiev đều chưa tiết lộ chi tiết kế hoạch triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine.