Ông Trump nói ‘không hài lòng’ với ông Putin về cuộc chiến ở Ukraine 04/01/2026 06:18

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông từng nghĩ cuộc chiến ở Ukraine là vấn đề dễ giải quyết nhất.

Ngày 3-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến ở Ukraine, nhắc lại chuyện ban đầu ông tin rằng việc chấm dứt chiến sự sẽ dễ dàng, theo hãng tin Reuters.

“Tôi không hài lòng với ông Putin” - ông Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida), trong một cuộc họp báo về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela và vụ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Alaska hồi tháng 8-2025. Ảnh: TASS

“Tôi nghĩ một trong những vấn đề dễ giải quyết nhất sẽ là Nga và Ukraine. Nhưng không phải vậy” - ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Trump nói thêm rằng “chúng ta đang đạt được tiến bộ" với thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, nhưng không giải thích điều đó có nghĩa là gì.

Nga chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Trump.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 3-1 cho biết bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào trong tương lai cho Kiev đều phải bao gồm sự hiện diện thực tế của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine, theo tờ The Kyiv Independent.

Phát biểu sau cuộc gặp với các cố vấn của các nhà lãnh đạo phương Tây tại Kiev, ông Zelensky nói rằng vẫn chưa có phiên bản cuối cùng của thỏa thuận đảm bảo an ninh, nhưng nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự của nước ngoài là yếu tố bắt buộc.

"Không nghi ngờ gì nữa, sự hiện diện [quân sự] rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng không phải ai cũng sẵn sàng cho điều này… Sự hiện diện là một trong những yếu tố quan trọng và thậm chí sự tồn tại của Liên minh thiện chí cũng phụ thuộc vào việc họ có sẵn sàng tăng cường sự hiện diện của mình hay không” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng một số thành viên trong Liên minh thiện chí cuối cùng có thể sẽ không gửi quân, nhưng nhấn mạnh rằng vẫn có những yêu cầu tối thiểu.

"Anh và Pháp là chủ tịch [của Liên minh thiện chí]. Sự hiện diện quân sự của họ là bắt buộc” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng danh sách cuối cùng các quốc gia sẵn sàng triển khai quân đội đến Ukraine sẽ chỉ được công bố sau quá trình phê chuẩn của quốc hội tại các nước thành viên.

"Vấn đề này rất quan trọng, bởi vì ngay cả khi một nhà lãnh đạo sẵn sàng đưa ra những quyết định nhất định, sẵn sàng giúp đỡ Ukraine, ngay cả khi quân đội sẵn sàng hiện diện tại Ukraine, thì sự ủng hộ của quốc hội vẫn là điều cần thiết theo hiến pháp của nhiều quốc gia châu Âu” - ông Zelensky nói.