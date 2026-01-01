Ông Zelensky phát biểu đêm Giao thừa, nói về yếu tố ‘10%’ then chốt với hòa bình Ukraine 01/01/2026 07:29

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine đã tiến gần “90%” tới một thỏa thuận hòa bình với Nga, nhưng 10% còn lại mới là yếu tố then chốt.

Vài phút trước thời khắc Giao thừa 2026 ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra thông điệp Giao thừa.



Trong thông điệp đêm 31-12-2025, ông Zelenskyy nói rằng Ukraine đã tiến gần “90%” tới một thỏa thuận hòa bình với Nga, nhưng cảnh báo rằng những vấn đề quan trọng nhất vẫn chưa được giải quyết và bất kỳ thỏa thuận nào cũng không được trao phần thưởng cho Moscow, theo tờ United24.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine muốn chấm dứt chiến tranh nhưng không phải bằng “mọi giá”, và rằng mọi thỏa thuận đều cần có các bảo đảm an ninh vững chắc để ngăn Nga tấn công lần nữa.

“Thỏa thuận hòa bình đã sẵn sàng 90%. Chỉ còn 10% nữa. Và điều đó không chỉ đơn thuần là con số” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu đăng trên tài khoản Telegram của mình.

“Chính 10% đó sẽ quyết định số phận của hòa bình, số phận của Ukraine và của châu Âu” nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska vào ngày 31-12-2025. Ảnh: Olena Zelenska/Telegram

Ông Zelensky cho rằng quan điểm “rút khỏi Donbass thì mọi chuyện sẽ kết thúc” là một sự lừa dối. Vị tổng thống nhấn mạnh rằng mọi kế hoạch hòa bình phải được chuyển hóa thành các bảo đảm an ninh và phải được quốc hội Mỹ cùng các nghị viện châu Âu phê chuẩn.

“Những chữ ký dưới các thỏa thuận yếu kém chỉ nuôi dưỡng chiến tranh. Chữ ký của tôi sẽ chỉ đặt dưới một thỏa thuận mạnh mẽ. Và đó chính là mục tiêu của mọi cuộc gặp, mọi cuộc điện đàm, mọi quyết định vào lúc này” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, Ukraine đã bảo vệ quyền được lên tiếng của mình, bằng chứng rõ ràng nhất là 7 cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm qua.

“Và tôi cảm ơn mọi nhà lãnh đạo đã ủng hộ Ukraine. Những người hiểu điều quan trọng nhất: hôm nay chỉ có hai lựa chọn. Hoặc thế giới chấm dứt cuộc chiến của Nga, hoặc Nga sẽ lôi kéo cả thế giới vào cuộc chiến của mình” - tổng thống Ukraine nói.

“Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới, những ai đang đứng về phía ánh sáng của lịch sử, đứng về phía Ukraine, và làm mọi điều để Ukraine đạt được mục tiêu của mình, tiếp tục tiến lên, buộc phải mở đường đi tới hòa bình” - ông Zelensky nói thêm.

Trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Zelensky bày tỏ mong muốn về nền hòa bình cho Ukraine.

“Nhưng không giống như tuyết đêm Giao thừa, hòa bình sẽ không tự nhiên rơi xuống từ bầu trời như một phép màu. Tuy vậy, chúng ta tin vào hòa bình, chúng ta chiến đấu vì hòa bình, và chúng ta hành động vì hòa bình” - vị tổng thống nhấn mạnh.

“Trong năm 2026, chúng ta thực sự mong rằng bầu trời sẽ yên bình và mặt đất sẽ thanh bình; rằng hơi ấm và ánh sáng sẽ tràn ngập trong các ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta đứng vững; rằng Ukraine đứng vững. Chúc mừng Năm Mới, thưa đồng bào!” - ông Zelensky kết thúc bài phát biểu đêm Giao thừa.