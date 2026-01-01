Tổng thống Putin nói gì trong thông điệp mừng năm mới 2026? 01/01/2026 05:45

(PLO)- Trong bài phát biểu chúc mừng năm mới 2026, Tổng thống Putin đã đề cập nhiều vấn đề, bao gồm lời ca ngợi các binh sĩ và sĩ quan Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đêm 31-12-2025 từ Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu truyền thống nhân năm mới, nói về những thành tựu của đất nước, sự đoàn kết và ủng hộ quốc gia, cũng như những nhiệm vụ phía trước, theo đài RT.

Tổng thống Putin đã nói về tầm quan trọng của việc giữ vững sức mạnh và sự đoàn kết, khẳng định rằng tương lai của đất nước “phụ thuộc phần lớn vào chúng ta”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu nhân năm mới 2026. Ảnh: TASS

“Chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình, vào những người sát cánh bên chúng ta, những người thân yêu nhất và bản thân chúng ta luôn sẵn sàng đứng về phía họ. Sự hỗ trợ lẫn nhau này mang lại cho chúng ta niềm tin rằng tất cả những gì chúng ta đã hình dung, những hy vọng và kế hoạch của chúng ta, chắc chắn sẽ được thực hiện” - ông Putin nói.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng “công việc, thành công và thành tựu của mỗi người trong chúng ta” góp phần viết nên những chương mới trong “lịch sử ngàn năm” của nước Nga.

Trong bài phát biểu, ông Putin đã đặc biệt ca ngợi các binh sĩ và sĩ quan Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vì “gánh vác trách nhiệm chiến đấu vì tổ quốc, vì sự thật và công lý”.

“Tôi đảm bảo với các bạn rằng, hàng triệu người dân trên khắp nước Nga đang ở bên cạnh các bạn trong đêm giao thừa này. Họ nghĩ về các bạn, trái tim họ hướng về các bạn, đặt hy vọng vào các bạn… Tôi chúc tất cả các chiến sĩ và chỉ huy của chúng ta một năm mới hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng vào các bạn và vào chiến thắng của chúng ta” - nhà lãnh đạo Nga phát biểu.

Tổng thống Putin cũng chúc toàn thể người dân cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Theo hãng thông tấn TASS, bài phát biểu chúc mừng năm mới truyền thống của ông Putin năm nay chỉ kéo dài 3 phút 20 giây, trở thành một trong những bài phát biểu ngắn nhất của ông.