ẢNH-VIDEO: Châu Á tưng bừng pháo hoa, nhạc hội đón năm mới 2026
(PLO)- Châu Á chính thức bước sang năm 2026, khắp nơi tưng bừng pháo hoa cùng loạt nghi lễ đậm chất truyền thống từng địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Không khí đón năm mới 2026 lan tỏa khắp châu Á khi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ lần lượt bước qua thời khắc giao thừa theo múi giờ.
Đến thời điểm này, Nhật, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc đại lục cùng đảo Đài Loan và đặc khu Hong Kong, Malaysia đã chính thức đón năm mới.
Tại các đô thị lớn, pháo hoa rực sáng bầu trời, kết hợp với các chương trình đếm ngược, trình diễn ánh sáng và hoạt động văn hóa truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Tiếp đó, làn sóng lễ hội lan xuống Đông Nam Á, khi Thái Lan, Campuchia và Việt Nam chuẩn bị chào đón năm mới. Nhiều thành phố trong khu vực đã sẵn sàng cho các sự kiện cộng đồng, với biện pháp an ninh được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn.
Việc các quốc gia châu Á đón năm mới theo trình tự múi giờ tạo nên bức tranh lễ hội nối tiếp nhau từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á, mở ra kỳ vọng về một năm mới bình an và nhiều khởi sắc.