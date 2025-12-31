ẢNH-VIDEO: Châu Á tưng bừng pháo hoa, nhạc hội đón năm mới 2026 31/12/2025 23:25

(PLO)- Châu Á chính thức bước sang năm 2026, khắp nơi tưng bừng pháo hoa cùng loạt nghi lễ đậm chất truyền thống từng địa phương.

Không khí đón năm mới 2026 lan tỏa khắp châu Á khi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ lần lượt bước qua thời khắc giao thừa theo múi giờ.

Đến thời điểm này, Nhật, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc đại lục cùng đảo Đài Loan và đặc khu Hong Kong, Malaysia đã chính thức đón năm mới.

Các nghi thức đón năm mới 2026 ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật). Nguồn: SKY NEWS

Một phụ nữ chụp ảnh bên dưới những chiếc đèn lồng treo kèm lời chúc năm mới của các Phật tử tại chùa Jogyesa, trung tâm Seoul, tối 31-12. Ảnh: Jung Yeon-je, AFP

Người dân thưởng thức chương trình trình diễn ánh sáng chào năm mới tại Seoul. Ảnh: Xinhua/Shutterstock

Người dân tạo dáng chụp ảnh trước màn trình diễn ánh sáng chào năm mới tại Seoul. Ảnh: Xinhua/Shutterstock

Một phụ nữ tạo dáng chụp ảnh trước màn trình diễn ánh sáng tại Seoul. Ảnh: Xinhua/Shutterstock

Tại các đô thị lớn, pháo hoa rực sáng bầu trời, kết hợp với các chương trình đếm ngược, trình diễn ánh sáng và hoạt động văn hóa truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bắc Kinh khởi động năm 2026 bằng màn trình diễn mãn nhãn Sân khấu trống dồn dập hòa cùng hình ảnh đàn ngựa lửa phi nước đại trên không trung. Nguồn: RT

Người dân đứng dưới màn hình lớn phát hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước thềm đón năm mới 2026 tại Bắc Kinh tối 31-12. Ảnh: Wang Zhao/AFP

Mãn nhãn với màn pháo hoa đầy sắc màu ở Kuala Lumpur (Malaysia) và Đài Loan (Trung Quốc). Nguồn: SKY NEWS

Tiếp đó, làn sóng lễ hội lan xuống Đông Nam Á, khi Thái Lan, Campuchia và Việt Nam chuẩn bị chào đón năm mới. Nhiều thành phố trong khu vực đã sẵn sàng cho các sự kiện cộng đồng, với biện pháp an ninh được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn.

Người dân tham gia lễ cầu nguyện đêm giao thừa tại chùa Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm (Wat Pho), hoàng gia tự viện ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: KHAOSOD

Các vũ công Bali biểu diễn trong cuộc diễu hành văn hóa, nhân lễ đón giao thừa trên một trục đường chính ở Denpasar (Bali, Indonesia). Ảnh: Made Nagi/EPA

Việc các quốc gia châu Á đón năm mới theo trình tự múi giờ tạo nên bức tranh lễ hội nối tiếp nhau từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á, mở ra kỳ vọng về một năm mới bình an và nhiều khởi sắc.