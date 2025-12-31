TP.HCM: Biển người xuống phố đón chờ màn pháo hoa năm mới 2026
NHÓM PHÓNG VIÊN
(PLO)- Từ tối 31-12, các tuyến đường trung tâm TP.HCM, khu vực bờ sông Sài Gòn tấp nập dòng người đổ về vui chơi, chụp ảnh. Hàng nghìn người háo hức chờ đợi màn bắn pháo hoa rực rỡ, khép lại năm cũ và mở ra năm mới 2026 với nhiều kỳ vọng.
Để chào đón năm mới 2026, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026, tại 6 điểm gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp.
Ghi nhận của PV tại trung tâm TP.HCM, từ khoảng 18 giờ, dòng người bắt đầu đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) mỗi lúc một đông để chờ xem chương trình âm nhạc countdown chào năm mới. Dọc trục đường trung tâm, không khí lễ hội nhộn nhịp từ sớm. Các nhóm bạn trẻ, gia đình, du khách trong và ngoài nước tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.
Nhiều bạn trẻ, du khách nước ngoài tranh thủ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ trước thời khắc chào đón năm mới để tận hưởng không khí ấm áp và các chương trình âm nhạc đặc sắc. Ảnh: NGUYỆT NHI
Tại các khu vực tổ chức chương trình âm nhạc, hoạt động giao lưu trực tiếp thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: NGUYỆT NHI
Tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng, dòng người cũng tập trung đông đúc từ sớm. Do một số hạng mục tại Bến Bạch Đằng đang trong quá trình thi công, người dân chủ yếu dồn về khu vực gần cầu Ba Son để chờ xem pháo hoa. Nhiều người cho biết đã có mặt từ khoảng 17 giờ để giữ chỗ, chọn vị trí thuận lợi ven sông, trải bạt ngồi chờ đến thời khắc giao thừa.
Ngoài ra, không khí tại công viên Sáng tạo (phường An Khánh) trở nên sôi động và rộn ràng trước thời khắc chào đón Tết Dương lịch 2026. Từ sớm, đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình, đã đổ về khu vực này để vui chơi, chụp ảnh, thưởng thức các chương trình âm nhạc và hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Nhiều đôi bạn trẻ cùng xem phim, điểm qua những dấu ấn của năm qua trước thời khắc chào đón năm mới. Ảnh: PHẠM HẢI - HẢI NHI