TP.HCM: Biển người xuống phố đón chờ màn pháo hoa năm mới 2026 31/12/2025 21:36

(PLO)- Từ tối 31-12, các tuyến đường trung tâm TP.HCM, khu vực bờ sông Sài Gòn tấp nập dòng người đổ về vui chơi, chụp ảnh. Hàng nghìn người háo hức chờ đợi màn bắn pháo hoa rực rỡ, khép lại năm cũ và mở ra năm mới 2026 với nhiều kỳ vọng.

Để chào đón năm mới 2026, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026, tại 6 điểm gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp.

Ghi nhận của PV tại trung tâm TP.HCM, từ khoảng 18 giờ, dòng người bắt đầu đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) mỗi lúc một đông để chờ xem chương trình âm nhạc countdown chào năm mới. Dọc trục đường trung tâm, không khí lễ hội nhộn nhịp từ sớm. Các nhóm bạn trẻ, gia đình, du khách trong và ngoài nước tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.

Từ chiều tối, nhiều gia đình đã chuẩn bị nước, ghế ngồi di chuyển về phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem chương trình âm nhạc và tìm cho mình một vị trí ưng ý chờ đón pháo hoa. Ảnh: NGUYỆT NHI

﻿ ﻿ Nhiều bạn trẻ, du khách nước ngoài tranh thủ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ trước thời khắc chào đón năm mới để tận hưởng không khí ấm áp và các chương trình âm nhạc đặc sắc. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các em nhỏ háo hức khi đi cùng bố mẹ chờ đón pháo hoa năm mới 2026. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tại các khu vực tổ chức chương trình âm nhạc, hoạt động giao lưu trực tiếp thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhằm đảm bảo không gian cho người đi bộ, du khách tham quan, ngay từ sớm lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông các tuyến đường kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng, dòng người cũng tập trung đông đúc từ sớm. Do một số hạng mục tại Bến Bạch Đằng đang trong quá trình thi công, người dân chủ yếu dồn về khu vực gần cầu Ba Son để chờ xem pháo hoa. Nhiều người cho biết đã có mặt từ khoảng 17 giờ để giữ chỗ, chọn vị trí thuận lợi ven sông, trải bạt ngồi chờ đến thời khắc giao thừa.

Hàng trăm người có mặt từ sớm dọc công viên bến Bạch Đằng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Mỗi người chọn cho mình một vị trí thuận lợi nhất để ngắm pháo hoa vào lúc 0 giờ ngày 1-1-2026. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cẩm Anh (19 tuổi, áo đỏ, phường Bình Thạnh) đến từ 18 giờ để giữ chỗ ngồi đẹp cạnh sông Sài Gòn. "Năm mới em mong gia đình luôn bình an hạnh phúc" - cô gái chia sẻ.

Ngoài ra, không khí tại công viên Sáng tạo (phường An Khánh) trở nên sôi động và rộn ràng trước thời khắc chào đón Tết Dương lịch 2026. Từ sớm, đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình, đã đổ về khu vực này để vui chơi, chụp ảnh, thưởng thức các chương trình âm nhạc và hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Với không gian rộng rãi, nhiều gia đình nhanh chóng tìm được chỗ ngồi thuận lợi để xem pháo hoa. Ảnh: PHẠM HẢI - HẢI NHI

Dưới ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc của cầu Ba Son, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những bức ảnh đẹp nhất trước giờ G. Ảnh: PHẠM HẢI - HẢI NHI

Nhiều đôi bạn trẻ cùng xem phim, điểm qua những dấu ấn của năm qua trước thời khắc chào đón năm mới. Ảnh: PHẠM HẢI - HẢI NHI

Khu vực Bến Nhà Rồng, vị trí đối diện hầm sông Sài Gòn - nơi được bố trí trận địa pháo hoa tầm cao chào đón năm mới 2026. Ảnh: THUẬN VĂN - QUỲNH DIỆP