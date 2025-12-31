Đếm ngược giao thừa: Phố trung tâm chật kín người, cả nước rộn ràng đón năm mới 2026
(PLO)- Tối 31-12-2025, hàng nghìn người dân trên khắp cả nước đổ về các khu vực trung tâm như phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Hồ Gươm (Hà Nội), Quảng trường Tam Thắng (Vũng Tàu)… để vui chơi và cùng nhau chờ đón khoảnh khắc giao thừa, chính thức bước sang năm mới 2026 với nhiều kỳ vọng và niềm tin.
Không khí đón năm mới lan tỏa khắp các đô thị lớn khi dòng người đổ về các tuyến phố, quảng trường trung tâm ngày một đông. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Hồ Gươm hay Quảng trường Tam Thắng, sắc màu ánh sáng, âm nhạc và tiếng cười rộn ràng hòa quyện, tạo nên bức tranh lễ hội sôi động trong đêm cuối cùng của năm 2025, trước khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới2026.