Đếm ngược giao thừa: Phố trung tâm chật kín người, cả nước rộn ràng đón năm mới 2026 31/12/2025 19:00

(PLO)- Tối 31-12-2025, hàng nghìn người dân trên khắp cả nước đổ về các khu vực trung tâm như phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Hồ Gươm (Hà Nội), Quảng trường Tam Thắng (Vũng Tàu)… để vui chơi và cùng nhau chờ đón khoảnh khắc giao thừa, chính thức bước sang năm mới 2026 với nhiều kỳ vọng và niềm tin.

