31/12/2025 12:32

(PLO)- 1.260 quả pháo hoa tầm cao, cùng 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật đã được bố trí tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), sẵn sàng khai hỏa chào đón Tết Dương lịch 2026.

Video: Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ G đón năm mới 2026

Ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã tổ chức vận chuyển, tập kết đầy đủ 1.260 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật theo đúng kế hoạch.

Công tác phân loại pháo, đấu nối kíp nổ, lắp đặt hệ thống dây dẫn về trung tâm điều khiển được thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn và chất lượng cho màn trình diễn pháo hoa. Đến nay, công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn cơ bản hoàn tất.

Đúng 0 giờ ngày 1-1-2026, 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp trên địa bàn TP.HCM sẽ đồng loạt khai hỏa, chào đón năm mới 2026.