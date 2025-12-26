Chốt 6 điểm bắn pháo hoa đón năm mới 2026 tại TP.HCM 26/12/2025 16:35

(PLO)- Chào năm mới 2026, TP.HCM có ba điểm bắn pháo hoa tầm cao và ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ đón chào năm mới 2026.

Theo đó, TP.HCM có ba điểm bắn pháo hoa tầm cao, gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu trung tâm TP mới, phường Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa đón năm mới 2026 tại 6 điểm. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, có ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp, gồm Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới; tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn; khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè.

Thời gian bắn pháo hoa từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026, theo giờ Đài Truyền hình TP trên kênh HTV9.

UBND TP.HCM phân công Bộ Tư lệnh TP chủ trì, liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 của Bộ Quốc phòng đặt mua đạn pháo hoa nổ, đảm bảo đạn pháo để thực hiện; thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Xây dựng kế hoạch riêng, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa nổ tại các địa điểm và thời gian nêu trên. Đồng thời, cấp phát phù hiệu cho các lực lượng, phương tiện tham gia phục vụ bắn pháo hoa nổ; chủ trì, phối hợp với các địa phương có điểm bắn pháo hoa nổ thăm, động viên các pháo thủ.

Bộ Tư lệnh TP cũng được giao chỉ đạo lực lượng trực thuộc phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa nổ, tại các địa điểm bắn pháo hoa nổ và các khu vực Nhân dân tập trung xem pháo hoa nổ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng TP được giao phối hợp với Công an TP tuần tra trên sông xung quanh khu vực xung quanh các điểm bắn từ 23 giờ 30 phút ngày 31-12-2025 đến 1 giờ ngày 1-1-2026; bố trí ca nô, lực lượng túc trực tại điểm bắn để sẵn sàng xử lý tình huống khi có lệnh.

Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa nổ, tại sáu địa điểm bắn pháo hoa nổ và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa nổ.

Tăng cường lực lượng chốt các giao lộ trên tuyến đường vận chuyển đạn pháo hoa nổ và tại các địa điểm bắn pháo hoa nổ. Song song đó, triển khai phương tiện chữa cháy trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa nổ đến các địa điểm bắn pháo hoa nổ và trong quá trình chuẩn bị, thực hành bắn pháo hoa nổ, bảo đảm an toàn theo kế hoạch bắn và hành quân vận chuyển pháo hoa nổ của Bộ Tư lệnh TP…

Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng trực thuộc và công an địa phương liên quan phối hợp bảo đảm an toàn xung quanh các khu vực và tại địa điểm tổ chức bắn pháo hoa nổ….

UBND các phường, xã có liên quan chỉ đạo công an, quân sự tổ chức lực lượng bảo đảm an toàn quá trình vận chuyển thiết bị và đạn pháo hoa nổ, các địa điểm bắn pháo hoa nổ và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa nổ; tạo điều kiện cho lực lượng quân sự triển khai các địa điểm bắn pháo hoa nổ.