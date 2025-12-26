TP.HCM thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2026 và lịch làm bù 26/12/2025 15:45

(PLO)- UBND TP.HCM điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội là 4 ngày liên tục, từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 4-1-2026.

Ngày 26-12, UBND TP.HCM ban hành thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Việc này căn cứ theo thông báo của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

TP.HCM điều chỉnh lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu (ngày 2-1-2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10-1-2026).

Như vậy, dịp này công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm (ngày 1-1-2026) đến hết Chủ nhật (ngày 4-1-2026).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ tốt tổ chức và nhân dân. Trong đó, lưu ý cử nhân sự ứng trực xử lý những công việc đột xuất.

Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định.

Cũng theo thông báo, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2026.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu, thủ trưởng các đơn vị vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc tại địa bàn dân cư. Đồng thời, các đơn vị bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại cơ quan và các khu vui chơi công cộng.

Cơ quan chức năng tiếp tục giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh (nếu có) trên địa bàn theo quy định.

Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức chủ động triển khai biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả thị trường trước, trong và sau dịp nghỉ Tết.

Ngoài ra, TP.HCM vận động người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm đầy đủ các chế độ theo pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị hướng dẫn UBND cấp xã vận động nhân dân, tổ chức giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, công sở, làm đẹp mặt tiền nhà phố và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.