Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày: Bổ sung tàu nếu khách tăng đột biến 25/12/2025 15:10

(PLO)- Khi nhu cầu hành khách tăng, ngành đường sắt sẽ chạy thêm tàu để phục vụ, đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Dương lịch 2026.

Trao đổi với PLO, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết ngay sau khi Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 là 4 ngày, ngành đường sắt đã lên kế hoạch “ứng phó” khi lượng hành khách tăng lên.

“Đến thời điểm hiện tại, vé tàu ngày 31-12 vẫn còn nhiều để phục vụ hành khách, giá vé cơ bản như ngày thường”- ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, hiện tại, ngành đường sắt đã cho nối thêm xe tối đa các tàu hiện tại để dự phòng khi khách tăng và sẽ bán hết các vé trên các tàu đã lập kế hoạch sẵn.

Trường hợp nhu cầu hành khách tăng, ngành đường sắt sẽ chạy thêm tàu để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách.

Hiện vé tàu dịp Tết Dương lịch 2026 vẫn còn nhiều, nếu nhu cầu tăng ngành đường sắt vẫn "ứng phó" kịp thời để phục vụ hành khách. Ảnh: AT

Theo khảo sát của PLO, dịp Tết Dương lịch 2026 ngành đường sắt phục vụ hành khách với 7 chuyến tàu vào ngày 1-1-2026. Trong đó, có 4 chuyến tàu Bắc - Nam, 1 chuyến tàu đi Phan Thiết, 1 chuyến đi Đà Nẵng và 1 chuyến đi Nha Trang. Giá vé tàu hỏa dịp này cũng không có nhiều biến động với ngày thường.