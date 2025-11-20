Tiếp tục ngừng chạy tàu Bắc - Nam, ngành đường sắt thiệt hại nặng 20/11/2025 17:43

(PLO)- Tính đến nay đã có hơn 11.000 lượt hành khách trả vé tàu hỏa với số tiền hơn 7,5 tỉ đồng.

Chiều 20-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết ngày mai (21-11) tiếp tục bãi bỏ 6 chuyến tàu khách, gồm 4 đoàn tàu Bắc – Nam và 2 đoàn tàu khu đoạn. Toàn bộ hành khách có nhu cầu đổi, trả vé khi tàu bãi bỏ hoặc thay đổi lịch trình đều được hỗ trợ theo đúng quy định.

Theo ngành đường sắt, mưa lớn kéo dài tại khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt đoạn từ Nha Trang đến Quy Nhơn, khiến hoạt động vận tải đường sắt bị tê liệt nhiều ngày, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến hàng ngàn hành khách.

Từ ngày 17-11 đến nay, ngành đường sắt buộc phải bãi bỏ 25 chuyến tàu khách. Nhiều đoàn tàu bị kẹt lại tại các ga dọc tuyến khiến hơn 2.000 hành khách phải chờ đợi nhiều giờ.

Ngành đường sắt thiệt hại lớn trong năm nay. Ảnh: V.LONG

Nhằm hỗ trợ hành khách, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã phục vụ miễn phí 5.200 bữa ăn chính, 4.200 bữa ăn phụ và nước uống cho hành khách trên các chuyến tàu đang dừng tránh tại các ga. Ngành đường sắt còn hướng dẫn khách trả vé đoạn chưa đi đối với các trường hợp buộc phải xuống tàu do thời gian chờ đợi quá lâu.

Không chỉ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trên tuyến Bắc - Nam cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, 6 đoàn tàu hàng phải hủy chuyến hoàn toàn do không thể tổ chức chạy tàu an toàn; 27 đoàn tàu hàng phải dừng chờ dọc đường, gồm 13 đoàn tàu số chẵn và 14 đoàn tàu số lẻ.

Thống kê sơ bộ cho thấy đợt mưa lũ lần này gây thiệt hại gần 10 tỉ đồng. Trong đó, ngành đường sắt hoàn vé cho 11.000 hành khách, trị giá khoảng 7,5 tỉ đồng; chi phí phục vụ hành khách bị kẹt lại trên tàu và tại ga gần 400 triệu đồng; thiệt hại do bãi bỏ tàu hàng ước tính 1,6 tỉ đồng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết lực lượng công nhân và quản lý hạ tầng đang túc trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu để kiểm tra, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi tổ chức chạy tàu trở lại.

Ngành đường sắt hiện tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết và diễn biến ngập lụt để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu phù hợp, đồng thời khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin trước khi di chuyển.