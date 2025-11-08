Thông tin mới về sự cố sạt lở tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Đắk Lắk và Gia Lai 08/11/2025 10:33

(PLO)- Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Đắk Lắk và Gia Lai vẫn đang bị tê liệt do sạt lở nền đường.

Sáng 8-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đang huy động hàng trăm công nhân, máy móc và thiết bị để khắc phục sự cố trôi nền đường ray tại Km1136+800 đến Km1136+925, nằm giữa hai ga Vân Canh - Phước Lãnh, thuộc tuyến đường sắt Bắc – Nam.

“Do nền đường bị trôi sâu, nước chảy mạnh nên việc sửa chữa, khôi phục phụ thuộc nhiều vào diễn biến thời tiết và khả năng thoát nước, hiện chưa thể xác định thời điểm thông tuyến” - đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay.

Hàng trăm công nhân khắc phục sự cố nước cuốn trôi nền đường ray. Ảnh: N.NĂM

Để tạo điều kiện thuận tiện cho hành khách, hiện ngành đường sắt vẫn duy trì chạy tàu SE1/2 và SE5/6 trên tuyến Bắc – Nam. Khi đến ga Tuy Hòa (Đắk Lắk), hành khách sẽ được trung chuyển bằng xe khách đến ga Diêu Trì (Gia Lai) và ngược lại để tiếp tục hành trình.

Tuy nhiên, ngành đường sắt tạm ngừng chạy các đôi tàu SE7/8 xuất phát tại Hà Nội, TP.HCM và SE21/22 xuất phát tại Đà Nẵng, TP.HCM trong hai ngày 8 và 9-11.

Tàu SE3 xuất phát Hà Nội ngày 7-11 chỉ chạy đến ga Đà Nẵng; tạm dừng đoạn Đà Nẵng – TP.HCM.

Ngành đường sắt huy động máy móc thiết bị nhằm sớm thông tuyến đường sắt.



Tàu SE4 ngày 7-11 bãi bỏ đoạn từ TP.HCM – Đà Nẵng, chỉ chạy chiều Đà Nẵng – Hà Nội ngày 8-11.

Theo ngành đường sắt, thông báo về việc tạm ngừng hoặc thay đổi hành trình đã được gửi đến hành khách qua tin nhắn SMS và hệ thống Zalo. “Đề nghị hành khách kiểm tra tin nhắn để cập nhật kịp thời thông tin” – thông báo nêu rõ.

Hành khách có vé các chuyến tàu ngừng chạy nói trên có thể làm thủ tục trả vé miễn phí tại nhà ga, thời gian trả vé không quá 30 ngày kể từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Hiện ngành đường sắt chưa xác định được chính xác thời điểm thông đường. Ảnh: N.NHUNG

Như PLO.VN đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 13 gây mưa to, gió lớn tại khu vực từ Quảng Ngãi đến Diêu Trì, nhiều đoạn đường sắt bị hư hỏng, có nơi nước cuốn trôi nền đường ray, khiến tuyến Bắc – Nam bị gián đoạn tạm thời.