Bão số 13 khiến đường sắt Bắc – Nam hư hỏng, có đoạn nước cuốn trôi cả nền đường ray

Do ảnh hưởng của bão số 13 gây mưa to, gió lớn trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Diêu Trì, một số đoạn đường sắt đã bị hư hỏng, có đoạn nước cuốn trôi nền đường ray, gây ách tắc tạm thời.
Ngành đường sắt cho biết đang tổ chức chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu đi qua khu vực, từ ga Tuy Hòa đến ga Diêu Trì trong ngày 7-11 để bảo đảm hành trình thông suốt.
Ngành đường sắt mong hành khách thông cảm và phối hợp với nhân viên đường sắt để việc di chuyển được an toàn, thuận lợi nhất.
Cũng theo ngành đường sắt, hiện tạm dừng chạy các chuyến tàu SE21/SE22 xuất phát tại ga Đà Nẵng/Sài Gòn ngày 7-11; SE5/SE6 xuất phát tại ga Hà Nội/Sài Gòn ngày 7-11.
Hành khách đi các tàu này được trả vé không thu phí tại nhà ga, thời gian trả vé không quá 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé.