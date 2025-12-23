Đà Nẵng chấn chỉnh 4 công trình thi công cả ngày đêm gây ồn, rung chấn 23/12/2025 16:11

(PLO)- Bốn công trình thi công cao ốc tại phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) gây ồn, rung lắc bị ngành chức năng TP yêu cầu chấn chỉnh.

Ngày 23-12, Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo gửi UBND phường này về hiện trạng thi công bốn công trình tại đường Nguyễn Phước Lan.

Trước đó, Tổng đài 1022 của TP Đà Nẵng nhận phản ánh về bốn công trình thi công tại đường Nguyễn Phước Lan gây ô nhiễm tiếng ồn, làm rung lắc công trình lân cận. Các công trình thi công ngoài giờ hành chính ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Một trong bốn công trình bị người dân phản ánh thi công gây ồn, rung lắc. Ảnh: VT

Qua kiểm tra, Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Xuân cho hay, bốn công trình theo phản ánh thuộc quy mô công trình cấp 2, được xây dựng tại các vị trí:

Một công trình tại nút giao Nguyễn Phước Lan - Nguyễn Văn Thông - Nguyễn Mậu Tài. Một công trình tại nút giao Nguyễn Phước Lan - Giáng Hương 2 - Ngô Huy Diễn. Hai công trình tại đường Nguyễn Phước Lan - đường 29 Tháng 3.

Trong quá trình thi công, các công trình nêu trên phát sinh một số tồn tại, ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận. Cụ thể là các công trình gây ô nhiễm tiếng ồn, đặc biệt trong quá trình khoan cọc nhồi; gây rung lắc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu các công trình nhà ở liền kề.

Các công trình tổ chức thi công ngoài giờ hành chính, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân trong khu vực.

Đơn vị này nhận định việc thi công các công trình có quy mô lớn, sử dụng máy móc gây tiếng ồn, rung chấn nếu không được kiểm tra, giám sát chặt chẽ có thể ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, an toàn của người dân.

Đồng thời phát sinh khiếu nại, kiến nghị kéo dài; gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Xuân kiến nghị UBND phường thành lập Tổ công tác kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành các quy định trong quá trình thi công bốn công trình nêu trên.

Việc kiểm tra cần tập trung vào các nội dung: Giấy phép xây dựng công trình và hồ sơ pháp lý liên quan; thời gian tổ chức thi công; các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung chấn, bảo vệ môi trường; công tác đảm bảo an toàn cho công trình lân cận và khu dân cư.

UBND phường Hòa Xuân được kiến nghị yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu chỉ được thi công trong khung giờ quy định. Có biện pháp che chắn, giảm tiếng ồn, rung lắc

Cùng với đó phải chịu trách nhiệm khắc phục nếu gây ảnh hưởng, hư hỏng đến công trình liền kề.