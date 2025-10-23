Cần cẩu đang thi công công trình chung cư tại Đà Nẵng bị gãy 23/10/2025 17:57

Chiều 23-10, hiện trường vụ cần cẩu công trình chung cư cao tầng tại Đà Nẵng bị gãy tập trung rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi. Đây là công trình dự án Chung cư Tháp Đại Dương (Hiyori Aqua Tower) do Công ty TNHH Aqua Tower làm chủ đầu tư.

Cần cẩu tại công trình dự án Chung cư Tháp Đại Dương bị gãy. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự án nằm trên đường Lê Đức Thọ (phường Sơn Trà). Theo người dân tại đây, cần cẩu bị gãy, đổ ập xuống sàn công trình lúc gần 12 giờ cùng ngày. Công an phường Sơn Trà đã có mặt tại hiện trường để làm việc.

Vị trí bị gãy. Ảnh: TẤN VIỆT

Sau sự việc, ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà đã có mặt tại hiện trường. Trao đổi với PV sau khi kiểm tra, ông Vui không xác nhận thông tin có thiệt hại về người hay không, chỉ nói "anh em đang làm, có gì sẽ thông tin sau".

Dự án Chung cư Tháp đại Dương do Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco làm tổng thầu thi công. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo bảng thông tin treo tại công trình, dự án Chung cư Tháp Đại Dương do Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco làm tổng thầu thi công. Dự án gồm 25 tầng nổi và hai tầng hầm.