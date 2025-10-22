Đà Nẵng: Gõ cửa từng nhà, giúp người dân kê cao đồ đạc trước giờ bão số 12 đổ bộ 22/10/2025 13:19

(PLO)- Lực lượng chức năng đến gõ cửa từng nhà, giúp người dân kê cao đồ đạc trước giờ bão số 12 đổ bộ.

Đà Nẵng: Gõ cửa từng nhà, giúp người dân kê cao đồ đạc trước giờ bão đổ bộ. Clip: Thanh Nhật

Sáng 22-10, do ảnh hưởng của bão số 12 (bão Thần Gió, bão Fengshen), TP Đà Nẵng có mưa nhẹ. Tuy nhiên, do bão được dự báo sẽ gây mưa lớn diện rộng, các lực lượng bộ đội, dân quân đã tổ chức giúp người dân kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản.

Dân quân phường Hoà Khánh giúp người dân kê cao đồ đạc. Ảnh: THANH NHẬT

Giúp người dân "rốn ngập" kê cao đồ đạc

Ghi nhận của PLO, tại hẻm 161 đường Mẹ Suốt (phường Hoà Khánh) – nơi được coi là “rốn ngập” của TP Đà Nẵng, các lực lượng bộ đội, dân quân đã đến "gõ cửa từng nhà" để hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc.

Các thiết bị điện tử như tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước… của người dân được lực lượng dân quân phường Hoà Khánh nhanh chóng kê lên vị trí an toàn, tránh ngập nước.

Từ đầu hẻm, áo phao đã chuẩn bị, sẵn sàng phân phát cho lực lượng làm nhiệm vụ hoặc người dân trong tình huống khẩn cấp.

Các vật dụng điện tử như tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước... được di chuyển lên cao. Ảnh: THANH NHẬT

Chị Võ Thị Mỹ Dung (ngụ tổ 37) cho biết chị rất lo lắng khi nghe dự báo bão. Năm 2022, nhà chị từng bị ngập gần 2 mét, nước lên rất nhanh khiến gia đình trở tay không kịp, đồ đạc hư hỏng.

“Năm nay nghe dự báo mưa lớn hơn, từ sáng đến giờ tôi rất lo. May mà có lực lượng dân quân đến hỗ trợ, đưa đồ lên gác lửng nên cũng yên tâm phần nào”, chị Dung chia sẻ.

Chị Dung lo lắng khi đợt này lượng mưa dự báo rất lớn. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Nguyễn Bé, Tổ trưởng tổ 37 (phường Hoà Khánh) cho biết, từ 8 giờ sáng nay, hơn 20 cán bộ dân quân đã tỏa đi các ngõ, gõ cửa từng nhà giúp người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

“Đợt mưa năm 2022 khu vực này ngập 1,5-2 mét, năm nay mưa dự báo lớn hơn nên chúng tôi chủ động hỗ trợ bà con, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản”, ông Bé nói.

Từ sáng nay, ông Bé nhận hàng chục cuộc điện thoại đề nghị hỗ trợ từ người dân. Ảnh: THANH NHẬT

Cũng theo ông Bé, trong buổi sáng, các lực lượng đã đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, dự kiến chiều nay sẽ tiếp tục sơ tán dân.

“Đặc biệt, sinh viên mới đến trọ thường chưa nắm rõ mức độ nghiêm trọng của lũ lụt tại đây nên chúng tôi yêu cầu họ phải rời khỏi khu vực khi xảy ra ngập, không ai được ở lại”, ông Bé nhấn mạnh.

Tại đầu hẻm 161 Mẹ Suốt, ông Bùi Văn Lộc – Tổ trưởng tổ 36 – cho biết công tác phòng chống bão đang được triển khai khẩn trương. Hàng chục áo phao đã được tập kết để kịp thời phân phát khi lực lượng chức năng cần tiếp cận, ứng cứu người dân trong vùng ngập.

Đưa vật dụng lên cao đảm bảo an toàn.

Bão số 12 mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào lúc 7 giờ sáng, tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc và 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Tâm bão cách TP Đà Nẵng khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 10 (89–102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo từ đêm nay đến sáng mai, bão số 12 sẽ ở vùng biển ven bờ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi đi sâu vào đất liền khu vực này. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới nằm trong khoảng 15,0°N đến 18,5°N, phía Tây kinh tuyến 112,0°E.

Bộ đội, dân quân hỗ trợ người dân. Ảnh: THANH NHẬT

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, từ trưa nay đến 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to trên diện rộng. Mưa lớn nhất dự báo từ chiều nay đến hết ngày 23-10.

Tổng lượng mưa phổ biến tại khu vực Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi từ 200-400mm, có nơi trên 500mm; riêng khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng dự báo 500-700mm, có nơi vượt 900mm. Cảnh báo mưa lớn cục bộ trên 200mm trong vòng 3 giờ.

Mưa lớn tại Trung Bộ có thể còn kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, và ngập sâu tại các vùng trũng thấp, đô thị.

Người dân di chuyển ô tô đến khu vực cao. Ảnh: THANH NHẬT