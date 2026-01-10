CSGT Bình Triệu tăng cường tuyên truyền, tuần tra đảm bảo ATGT dịp Tết 10/01/2026 19:01

Ngày 10-1, Đội CSGT Bình Triệu, phòng CSGT (Công an TP.HCM) cho biết đã phối hợp với công an các phường tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân, công nhân, học sinh.

Đội CSGT Bình Triệu phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Kim Huy tuyên truyền cho công nhân trong KCN Đồng An 2, phường Bình Dương. Ảnh: CA

Theo lãnh đạo Đội CSGT Bình Triệu, thời gian gần đây trên địa bàn các phường An Phú, Bình Dương, Hòa Lợi, Tân Khánh, Chánh Hiệp đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Qua phân tích các vụ TNGT cho thấy, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người điều khiển phương tiện còn hạn chế.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại các khu dân cư, nhà trọ, công trình xây dựng, doanh nghiệp sẽ diễn ra nhiều hoạt động tất niên, tổng kết năm, kéo theo nguy cơ gia tăng tình trạng sử dụng rượu bia.

Đây được xác định là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến TNGT nếu người dân vẫn chủ quan điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia.

Đội CSGT Bình Triệu phối hợp với Công an phường Chánh Hiệp tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên. Ảnh: CA

Để đảm bảo ATGT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đội CSGT Bình Triệu đã và đang chủ động phối hợp Công an các phường và Đồn Công an khu công nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Trọng tâm tuyên truyền tập trung vào các khu dân cư, nhà trọ, công trình xây dựng, doanh nghiệp – nơi tập trung đông công nhân, lao động tự do, nhóm đối tượng được xác định cần tác động mạnh mẽ về nhận thức và hành vi khi tham gia giao thông.

Các buổi tuyên truyền linh hoạt về thời gian cả ban ngày lẫn ban đêm, kể cả ngày cuối tuần để thuận lợi cho người dân sắp xếp tham dự.

Đội CSGT Bình Triệu tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ảnh: LÊ ÁNH

Song song với công tác tuyên truyền, Đội CSGT Bình Triệu còn tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, nhất là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, không chú ý quan sát.