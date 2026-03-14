Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa kiểm tra bầu cử tại vùng lõi dự án điện hạt nhân 14/03/2026 15:04

(PLO)- Cử tri vùng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (tỉnh Khánh Hòa) sẵn sàng cho "Ngày hội lớn toàn dân" và mong muốn được an cư lạc nghiệp.

Ngày 14-3, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Phước Dinh.

Tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri đi bỏ phiếu

Ông Trần Phong đã kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu số 12 tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh. Đây là vùng lõi nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Ông Trần Phong (thứ 2 từ phải qua), Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phước Dinh. Ảnh: HH

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử, khu vực bỏ phiếu, nơi cử tri viết phiếu và thùng phiếu. Qua kiểm tra, ông đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh xã Phước Dinh là nơi đặt dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, một dự án trọng điểm quốc gia. Do đó, địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền, nghĩa vụ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri.

Đồng thời, xã cần chủ động phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Trần Phong trao đổi với các thành viên Tổ bầu cử. Ảnh: HH

"Đây là kỳ bầu cử đặc biệt đối với cử tri xã Phước Dinh khi lần đầu thực hiện sau sắp xếp chính quyền 2 cấp. Đây cũng là thời điểm bắt đầu triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân nên cần tạo điều kiện tốt nhất cho người dân", ông Trần Phong nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng động viên các thành viên Tổ bầu cử. Ông đề nghị lãnh đạo xã Phước Dinh khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Ông Trần Ngọc Bình, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh cho biết toàn xã có 23.778 cử tri, riêng thôn Vĩnh Trường có 618 cử tri. Đến nay, công tác chuẩn bị cho "Ngày hội lớn của toàn dân" đã hoàn tất.

Việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, đúng quy định. Xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân tích cực tham gia bỏ phiếu.

Người dân gửi gắm nhiều kỳ vọng

Cử tri Nguyễn Thành Du (thôn Vĩnh Trường) cùng vợ kiểm tra lại thẻ cử tri để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Ông Du từng là đại biểu HĐND xã Phước Dinh trước khi sáp nhập.

Cử tri Nguyễn Thành Du và vợ kiểm tra lại thẻ cử tri. Ảnh: HH

Ông cho rằng khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, trách nhiệm của đại biểu HĐND xã đã lớn hơn trước.

"Tôi mong muốn các đại biểu mình bầu phải có uy tín, năng lực và trách nhiệm để người dân tin tưởng gửi gắm kỳ vọng", ông Du bày tỏ.

Là người sinh sống tại vùng dự án điện hạt nhân, ông Du mong các đại biểu trúng cử sẽ có ý kiến đảm bảo quyền lợi cho người dân. Ông chia sẻ người dân đang mong đợi các cơ chế, chính sách đặc thù để an cư lạc nghiệp, có cuộc sống tốt hơn sau khi tái định cư.

"Chúng tôi mong nơi tái định cư tốt hơn nơi ở cũ để bà con an tâm giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án", ông Du nói.

Thôn Vĩnh Trường rực rỡ cờ hoa, chuẩn bị cho "Ngày hội lớn toàn dân". Ảnh: H.H

Cử tri Dương Duy Hoan cho biết đã hoãn chuyến đi biển để ở nhà đi bầu cử. Gia đình ông có ba cử tri đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

"Chúng tôi thực hiện đúng nghĩa vụ công dân, mong các đại biểu kiến nghị để việc đền bù, tái định cư đúng quy định, giúp chúng tôi ổn định cuộc sống", ông Hoan chia sẻ.

Bà Dương Thị Mãn cũng cho biết gia đình đã sẵn sàng đi bỏ phiếu vào ngày mai (15-3). Bà đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên để có sự lựa chọn chuẩn xác cho lá phiếu của mình.