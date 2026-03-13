Đại tá Phạm Anh Tuấn: Công an Khánh Hòa sẵn sàng với mọi tình huống dịp bầu cử 13/03/2026 16:54

(PLO)- Dịp bầu cử, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ trực 100% quân số, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu cao; hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với lực lượng quân sự theo phương án đã được phê duyệt; bảo đảm mọi tình huống phát sinh đều được xử lý nhanh, chính xác, đúng pháp luật.

Khánh Hòa là tỉnh có bờ biển dài nhất cả nước với gần 500 km. Trong đó, TP Nha Trang là trung tâm du lịch lớn, dự kiến thu hút đông du khách đến nghỉ dưỡng trong dịp bầu cử. Đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử, sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.