Công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngày bầu cử ở tỉnh có bờ biển dài nhất nước ra sao? 12/03/2026 18:16

(PLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa là địa phương có bờ biển dài nhất nước với gần 500 km, Nha Trang cũng là trung tâm du lịch, sẽ tập trung rất lớn du khách về nghỉ dưỡng dịp bầu cử.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Phạm Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, khẳng định mọi công tác đảm bảo an ninh, an toàn cũng như quyền cử tri của du khách được đảm bảo dịp bầu cử Quốc hội XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ba phương án, năm kế hoạch

. Phóng viên: Đến nay công tác đảm bảo an ninh, trật tự cũng như các phương án ứng phó cụ thể của lực lượng công an cho ngày bầu cử ra sao, thưa Đại tá?

+ Đại tá Phạm Anh Tuấn: Ngay từ đầu, Công an tỉnh xác định bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là mệnh lệnh chính trị đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn lực lượng trong năm 2026.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Chúng tôi đã quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, tham mưu các cấp ban hành kế hoạch tổng thể; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cụ thể, sát thực tiễn; bảo đảm phương châm “chủ động từ sớm, kiểm soát chặt từ cơ sở, xử lý kiên quyết, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

. Đại tá có thể cho biết cụ thể hơn?

+ Đại tá Phạm Anh Tuấn: Thứ nhất, Công an tỉnh đã tham mưu các công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, như an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng, an ninh thông tin truyền thông; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, các địa điểm niêm yết danh sách và khu vực bỏ phiếu.

Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp bầu cử. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thứ hai, đã ban hành ba phương án, năm kế hoạch, năm văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự cuộc bầu cử; kịch bản xử lý tình huống phức tạp có thể phát sinh, nhất là các hoạt động lợi dụng bầu cử để tuyên truyền sai sự thật, kích động khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng hoặc chống phá trên không gian mạng.

Thứ ba, tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện các địa bàn, đối tượng trọng điểm; triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau ngày bầu cử.

Thứ tư, chỉ đạo công an các xã, phường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (áo trắng, bìa trái) kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 1 (thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn). Ảnh: THÀNH LONG

Sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng tác chiến

. Công an tỉnh đã triển khai gì để cuộc bầu cử sắp tới thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn?

+ Đại tá Phạm Anh Tuấn: Quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Bộ Công an đó là: “Triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất; đồng thời phải tạo thuận lợi nhất cho công tác tổ chức cuộc bầu cử, thực sự là ngày hội toàn dân, ngày hội non sông.

Nắm chắc tình hình, địa bàn, lĩnh vực, quản lý chặt các hệ, loại đối tượng, địa bàn; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử.

Công an Khánh Hòa tổ chức diễn tập xử lý các tình huống gây mất an ninh trật tự trong dịp bầu cử. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tấn công mạng, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin phục vụ bầu cử, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phát tán thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Triển khai phương án phân công lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu ngày bầu cử trên địa bàn, nhất là bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu, phức tạp về quốc phòng, an ninh.

Trực 100% quân số, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu cao; hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với lực lượng quân sự theo phương án đã được phê duyệt; bảo đảm mọi tình huống phát sinh đều được xử lý nhanh, chính xác, đúng pháp luật.

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa ra quân, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự bầu cử. Ảnh: TRUNG PHONG

Đảm bảo quyền của cử tri là ngư dân, khách du lịch

. Là tỉnh có bờ biển dài nhất nước, đến nay, công tác đảm bảo an ninh, trật tự cũng như đảm bảo quyền lợi cử tri ở ven bờ, trên biển ra sao?

+ Đại tá Phạm Anh Tuấn: Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới có một dải bờ biển dài nhất nước với gần 500 km. Với đặc thù như vậy, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tập trung triển khai các biện pháp, cơ chế đặc thù đối với các địa bàn ven biển.

Theo đó, chúng tôi triển khai đẩy mạnh tổng rà soát số lượng dân cư nhằm phục vụ bầu cử tại các địa bàn ven biển. Trong đó, lực lượng công an chú trọng những nhóm dân cư là những cử tri đặc thù đang sinh sống, làm việc trên các lồng bè ven biển; lao động làm thuê trên biển và chủ tàu cá ngoại tỉnh đánh bắt xa bờ.

Lực lượng công an rà soát, tuyên truyền bầu cử cho ngư dân ven biển. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sau thời gian rà soát, đến nay Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện xong công tác tổng rà soát. Song song với đó, chúng tôi đã hướng dẫn cho bà con để làm sao đảm bảo 100% quyền lợi của cử tri là số ngư dân và số công nhân làm từ các lồng bè, chủ tàu nói trên được đảm bảo.

Đơn cử như việc lực lượng công an đã hỗ trợ, hướng dẫn bà con có thể đăng ký nơi bầu cử trên ứng dụng VNeID. Nếu bà con thuần thục thực hiện trên phần mềm VNeID sẽ vừa đảm bảo quyền lợi cử tri, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy hải sản, đánh bắt của mình.

. Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm gì để vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa đảm bảo quyền lợi của cử tri là khách du lịch?

+ Đại tá Phạm Anh Tuấn: Chúng tôi xác định Khánh Hòa là một trung tâm du lịch lớn của cả nước, nơi tập trung đông du khách. Chưa kể, thời điểm diễn ra bầu cử rơi vào dịp cuối tuần nên chắc chắn lượng du khách là cử tri sẽ về đây nghỉ dưỡng rất lớn. Do đó, chúng tôi đã đặt ra quyết tâm làm sao để vừa đảm bảo quyền lợi cho cử tri là là khách du lịch, nhưng cũng phải đảm bảo an ninh, an toàn.

Khách du lịch đến Khánh Hòa nghỉ dưỡng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thời gian qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động chủ các cơ sở lưu trú phải tuân thủ nghiêm công tác đăng ký lưu trú cho khách du lịch, đồng thời tạo thuận lợi nhất khi họ đăng ký tại các điểm bầu cử.

Đến nay, thông qua đầu mối quản lý của các cơ quan chức năng cũng như ngành du lịch tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn đều cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách khi họ tham gia bầu cử ở trên địa bàn.

Quan điểm của Công an tỉnh Khánh Hòa làm sao cho du khách đăng ký đi bầu cử thuận lợi nhất, đồng thời phải hài hòa, không ảnh hưởng đến kế hoạch tour du lịch của họ.

. Xin cám ơn ông!