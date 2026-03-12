Tài xế giao hàng bị người đàn ông dùng ghế nhựa tấn công khi chờ lấy đồ 12/03/2026 11:21

(PLO)- Trong lúc chờ nhận đơn hàng tại một quán ốc ở phường Hòa Hưng (TP.HCM), nam tài xế giao hàng công nghệ bất ngờ bị một người đàn ông dùng ghế nhựa tấn công.

Ngày 12-3, Công an phường Hòa Hưng (TP.HCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế công nghệ bị tấn công khi đang chờ nhận đơn hàng tại một quán ốc trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm ghế nhựa lao vào tấn công một nam thanh niên tại một quán ăn, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trao đổi với PV, anh THHP (21 tuổi), tài xế giao hàng công nghệ, cho biết mình là nạn nhân trong vụ việc.

Người đàn ông cầm ghế tấn công nam tài xế giao hàng. Ảnh cắt từ clip

Theo anh P, khoảng 0 giờ cùng ngày, anh đến một quán ốc trên đường Lê Hồng Phong (phường Hòa Hưng, TP.HCM) để nhận đơn hàng giao cho khách. Khi anh dựng xe trên vỉa hè trước quán để chờ lấy đồ thì một người đàn ông từ trong quán bước ra yêu cầu anh dời xe sang vị trí khác.

“Người này tỏ thái độ gắt gỏng, yêu cầu tôi dời xe. Khi tôi hỏi lý do vì sao không được dựng xe ở đây thì ông ta tỏ ra bực tức. Lúc đó tôi lấy điện thoại ra quay lại thì người này bất ngờ cầm ghế nhựa lao vào tấn công tôi”, anh P kể.

Sau vụ việc, anh P đã đến trụ sở công an trình báo, đồng thời đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Liên quan vụ việc, Công an phường Hòa Hưng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.