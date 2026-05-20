5 giờ truy bắt nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh 20/05/2026 16:21

(PLO)- Sau cuộc cự cãi chiều 19-5, người đàn ông đã sát hại ba người trong gia đình từng cưu mang mình, rồi bỏ trốn trước khi bị bắt giữ.

Chỉ trong ít phút chiều 19-5, căn nhà cấp 4 nằm cạnh tuyến đường ĐT829, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh trở thành hiện trường vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người trong cùng gia đình tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn, lực lượng công an mở ra cuộc truy xét xuyên đêm.

Nguyễn Cao Bằng, nghi phạm sát hại ba người trong gia đình bị bắt giữ. Ảnh: CA

Rạng sáng 20-5, sau hơn 5 giờ truy lùng, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ được Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) khi nghi phạm đang lẩn trốn cách hiện trường chưa đến 2 km.

Theo lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Bằng để điều tra hành vi liên quan vụ án khiến ba người trong một gia đình tử vong gồm bà HTĐ (70 tuổi), con gái là chị MTTT (41 tuổi) và anh NGB (22 tuổi).

Truy xét xuyên đêm

Vào khoảng 18 giờ ngày 19-5, người dân ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh nghe tiếng la hét tại một căn nhà. Khi chạy đến, người dân phát hiện bà HTĐ (70 tuổi) và chị MTTT (41 tuổi, con gái bà Đ) đã tử vong tại chỗ. Anh NGB (22 tuổi, con chị T, cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông M (45 tuổi, ngụ địa phương) đang ngồi uống nước gần khu vực cho biết ông bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh. Khi chạy sang kiểm tra thì phát hiện bà Đ và con gái nằm gục trong hiên nhà với nhiều vết đâm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: MXH

Anh B con trai của chị T bị thương nặng nhưng vẫn cố chạy theo con đường bê tông dẫn vào Trung tâm Y tế xã Hậu Thạnh để cầu cứu. Tuy nhiên, nghi phạm tiếp tục cầm dao đuổi theo và tấn công nạn nhân thêm nhiều nhát.

"B chắp tay van xin nhưng Bằng vẫn không dừng tay. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi rất sợ, không dám lao vào can ngăn vì hung thủ quá manh động", ông M kể.

Theo người dân ở đây, anh B (22 tuổi, con trai chị T), vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Một người con rất thương mẹ, suốt ngày lo làm việc để kiếm tiền lo cho mẹ và gia đình.

Anh B đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: MXH

Sau khi gây án, Bằng bỏ lại hung khí rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Ngay trong đêm, Công an xã Hậu Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và triển khai nhiều tổ truy xét.

Các tuyến đường ra vào địa phương cùng khu vực giáp ranh được kiểm tra đồng loạt. Lực lượng công an còn phối hợp Bộ đội Biên phòng tại các cửa khẩu lân cận để lập chốt chặn, ngăn khả năng nghi phạm bỏ trốn sang Campuchia.

Song song đó, hệ thống camera an ninh quanh khu vực được trích xuất khẩn cấp để phục vụ truy tìm. Công an cũng phát thông báo đến người dân, đề nghị cảnh giác, không cho người lạ lưu trú hoặc mượn phương tiện nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Đến rạng sáng 20-5, sau hơn 5 giờ truy vết, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Cao Bằng. Thời điểm bị khống chế, nghi phạm không chống trả.

Bi kịch của gia đình từng cưu mang nghi phạm

Sáng 20-5, căn nhà nơi xảy ra vụ án phủ kín khói nhang. Ba chiếc quan tài đặt cạnh nhau khiến nhiều người dân địa phương không khỏi ám ảnh.

Ông Thảo suy sụp trước biến cố xảy ra với gia đình. Ảnh: DƯƠNG KHÔI

Ông Mai Văn Thảo, chồng bà Đ và cũng là cha chị T, gần như suy sụp trước biến cố xảy ra với gia đình. Theo người thân, điều khiến ông đau đớn hơn cả là hung thủ lại chính là người từng được gia đình cưu mang, nhiều lần trả nợ giúp.

Ông Mai Văn Vinh, em ruột ông Thảo, cho biết chị T từng trải qua hai lần hôn nhân đổ vỡ và có hai người con. Hơn hai năm trước, chị quen biết rồi sống chung như vợ chồng với Nguyễn Cao Bằng.

Nhiều người xót xa trước đám tang ba người trong gia đình ở Tây Ninh bị sát hại. Ảnh: DK



Trong thời gian ở cùng gia đình, Bằng phụ bán bánh mì, bánh kem tại khu vực cầu Hậu Thạnh. Tuy nhiên, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Theo lời người thân, Bằng không có nghề nghiệp ổn định, sống dựa vào gia đình chị T và nhiều lần được ông Thảo trả nợ thay. Do thấy Bằng có biểu hiện ăn chơi, cờ bạc nên gia đình phản đối mối quan hệ này.

Sau đó, ông Thảo đuổi Bằng ra khỏi nhà. Dù thuê phòng trọ gần chợ Hậu Thạnh nhưng Bằng vẫn thường xuyên qua lại với chị T.

Cách đây không lâu, ông Thảo còn bỏ tiền mua đất, xây căn nhà cấp 4 cạnh Trạm Y tế xã Hậu Thạnh để con gái mở quán ăn riêng. Chị T mới chuyển về đây buôn bán hơn một tháng thì xảy ra bi kịch.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, xã Hậu Thạnh đến chia buồn, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: CTV

Sau vụ án, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cùng chính quyền xã Hậu Thạnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Địa phương bước đầu hỗ trợ 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.