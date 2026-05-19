Truy bắt nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Tây Ninh 19/05/2026 22:12

(PLO)- Vụ án mạng xảy ra tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong, công an đang truy bắt nghi phạm.

Tối 19-5, Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra và tổ chức truy bắt NCB (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) để làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, người dân ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, nghe tiếng la hét tại một căn nhà ở địa phương, khi chạy đến thì phát hiện 3 người gồm bà HTĐ (70 tuổi), chị MTTT (41 tuổi, con gái bà Đ) đã chết tại chỗ và NGB (22 tuổi, con chị T, cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) đang nguy kịch.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: MXH

Người dân nhanh chóng đưa B đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân không qua khỏi. Nghi phạm được xác định là NCB (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh), đã tấn công 3 người trên bằng một con dao.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do NCB có mâu thuẫn tình cảm với chị MTTT nên đã gây án.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hung khí và rời khỏi hiện trường. Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng phong tỏa khu vực và triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm.