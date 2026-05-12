Bắt giữ nghi phạm giết người tình đang mang thai ở Cần Thơ 12/05/2026 11:36

(PLO)- Sau khi sát hại người tình đang mang thai do mâu thuẫn tiền bạc, Khanh quay lại phòng trọ ngủ cùng thi thể, sau đó mua xăng, dầu hỏa tưới lên nạn nhân để che mùi hôi.

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Bảo Khanh (21 tuổi, ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Khanh là nghi phạm chính trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 10-5, anh L.T.L., chủ nhà trọ G.P (khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú) phát hiện mùi lạ bốc ra từ phòng trọ. Anh L. liên lạc với người thuê phòng là Hồ Bảo Khanh yêu cầu về mở cửa kiểm tra nhưng không được.

Đến 1 giờ sáng ngày 11-5, do không liên lạc được với Khanh, anh L. cùng một số người dân phá khóa vào bên trong. Tại đây, mọi người phát hiện một tử thi đang phân hủy nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét dấu vết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Hồ Bảo Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án và truy bắt.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11-5, Khanh bị bắt giữ tại Khu dân cư Hồng Loan (phường Cái Răng).

Tại cơ quan công an, bước đầu Khanh khai nhận chung sống như vợ chồng với chị L.T.Q.T. (21 tuổi, cùng ngụ xã Châu Thành). Trong quá trình sinh hoạt, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tài chính.

Tối 1-5, giữa Khanh và chị T. tiếp tục cãi nhau gay gắt về việc chi tiêu hàng ngày. Trong lúc nóng giận, chị T. có lời nói xúc phạm Khanh và gia đình nên đối tượng nảy sinh ý định tàn độc.

Đợi khi chị T. ngủ say, Khanh sát hại nạn nhân. Đáng chú ý, thời điểm bị sát hại, chị T. đang mang thai.

Sau khi gây án, Khanh vẫn ở lại phòng trọ qua đêm. Sáng hôm sau, đối tượng đi TP.HCM và đến một quán bida tại xã Châu Thành lẩn trốn. Tối 4-5, Khanh quay lại phòng trọ số ngủ lại một đêm rồi mới rời đi.

Để che giấu hành vi và mùi hôi thối, chiều 6-5, Khanh mua dầu hỏa và xăng mang về phòng trọ. Đối tượng tưới chất lỏng này lên thi thể cùng các vật dụng xung quanh, sau đó khóa cửa bỏ đi. Những ngày sau, Khanh vẫn sinh hoạt, chơi bida và chạy xe chở khách cho đến khi bị bắt.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.