Tuyển vợ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải vào ngành công an 03/06/2026 10:50

(PLO)- Chị Lê Thị Thùy Hân là vợ của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 3-6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định về việc tuyển dụng công dân vào Công an nhân dân đối với thân nhân của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ truy quét, xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép trên khu vực sông Cái, ngày 21-3-2026.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho chị Lê Thị Thùy Hân. Ảnh: XH

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, chị Lê Thị Thùy Hân (31 tuổi, ngụ xã Diên Điền) là vợ của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải được tuyển chọn và bố trí công tác tại Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Chị Hân được tuyển chọn vào ngành Công công an nhân dân dưới hình thức tạm tuyển sáu tháng, kể từ ngày 1-6-2026.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, việc tuyển dụng chị Lê Thị Thùy Hân vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đây cũng là sự tri ân, động viên để thân nhân của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.

Chị Lê Thị Thùy Hân bày tỏ sự xúc động và hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: XH

Tại buổi lễ, chị Lê Thị Thùy Hân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và hứa sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại đơn vị mới.

Như PLO đã thông tin, rạng sáng 21-3, tổ công tác Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải tuần tra, phát hiện một bè đang khai thác cát sát bờ sông Cái đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

Khi thấy lực lượng chức năng, những người trên bè chưa rõ danh tính đã kéo phương tiện ra giữa sông bỏ chạy. Trong quá trình ngăn chặn để giữ phương tiện vi phạm phục vụ xác minh, Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông

Đến 7 giờ 37 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100 m.

Trước sự anh dũng hy sinh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Đại úy Nguyễn Xuân Hải, ngày 22.3, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ đại úy lên thiếu tá đối với cán bộ Công an Nguyễn Xuân Hải. Tiếp đó, ngày 24-3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt học tập, noi gương anh.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa động viên gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: XH

Theo Công an xã Diên Lâm, trước khi hy sinh, bản thân Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là trụ cột trong gia đình có hai chị em.

Bố mẹ của Thiếu tá Hải đã lớn tuổi, sức khỏe yếu. Trong đó, bố Thiếu tá Hải mắc bệnh suy thận mãn tính phải thường xuyên chạy thận tại Bệnh viện Quân y 87; còn chị gái mới bị tai nạn giao thông, sức khỏe đang trong quá trình hồi phục.

Bản thân Thiếu tá Hải lập gia đình với chị Hân vào tháng 11-2020. Cả hai có một bé gái 11 tháng tuổi.