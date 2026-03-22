Trao bằng tốt nghiệp chuyên ngành điều tra hình sự cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải 22/03/2026 17:41

(PLO)- Ngày mai (23-3), Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải sẽ nhận bằng tốt nghiệp của trường Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành điều tra hình sự nhưng anh đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Chiều 22-3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an truy thăng cấp bậc hàm sỹ quan từ Đại úy lên Thiếu tá kể từ ngày 22-3-2026, đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1993, quê quán xã Diên An, tỉnh Khánh Hòa) cán bộ Công an xã Diên Lâm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Dịp này, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND cũng đã quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng trích từ quỹ đối với gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: VN

Cùng ngày, đoàn công tác của trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã tới phúng viếng, chia buồn cùng gia quyến Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Tại gia đình Thiếu tá Hải, lãnh đạo trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã trao bằng Cử nhân chuyên ngành Điều tra hình sự, cùng giấy khen của hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân cho thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Theo gia đình, tháng 12-2022, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải nhập học trường Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra hình sự. Sau ba năm, anh đã hoàn thành chương trình học và điều kiện tốt nghiệp đúng hạn.

Theo kế hoạch, ngày mai (23-3), trường Đại học Cảnh sát nhân dân sẽ tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các học viên khóa học 2022, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Tuy nhiên, anh đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ khi ngày nhận bằng tốt nghiệp cận kề.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trao bằng tốt nghiệp và giấy khen của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải cho gia đình anh. Ảnh: VN

Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương sâu sắc với gia đình, đồng đội, chính quyền và nhân dân…, đồng thời thêm một lần nhắc nhớ về những hiểm nguy thầm lặng mà lực lượng công an cơ sở đang ngày đêm đối mặt.

Được biết, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải lập gia đình từ năm 2020. Anh vừa đón đứa con gái đầu lòng cách đây 8 tháng.

Hoàn cảnh gia đình anh Hải khó khăn, trong niềm xúc động và sẻ chia sâu sắc, Hội phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (sinh năm 2025), con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, đến khi đủ 18 tuổi.

Trong ngày 22-3 hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Khánh Hòa, công an các đơn vị địa phương trong cả nước, cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân nhiều địa phương lân cận đã đến phúng viếng, chia buồn với gia đình và đồng đội Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.