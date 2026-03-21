Công an Khánh Hòa thông tin vụ đại úy công an xã hy sinh 21/03/2026 13:55

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa đề xuất Bộ Công an thực hiện chế độ chính sách cho Đại úy Nguyễn Xuân Hải đã anh dũng hy sinh trong quá trình truy quét cát tặc trên sông Cái.

Ngày 21-3, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin về việc thực hiện cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và kế hoạch ngăn chặn khai thác cát trái phép trên sông Cái đoạn qua xã Diên Lâm.

Đại úy Nguyễn Xuân Hải anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CÔNG AN

Vào lúc 0 giờ 40 ngày 21-3, tổ công tác Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi) và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải tuần tra, phát hiện một bè đang khai thác cát sát bờ sông Cái thuộc thôn Đồng Trăng 3.

Khi thấy lực lượng chức năng, những người trên bè chưa rõ danh tính đã kéo phương tiện ra giữa sông bỏ chạy. Trong quá trình ngăn chặn để giữ phương tiện vi phạm phục vụ xác minh, Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn và điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 7 giờ 37 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100 m.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu cho Đại úy Nguyễn Xuân Hải. Đơn vị đồng thời đề xuất Bộ Công an thực hiện chế độ chính sách đối với Đại úy Hải theo quy định.