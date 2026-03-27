Chủ tịch nước truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải 27/03/2026 16:30

(PLO)- Chủ tịch nước truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở Khánh Hòa.

Ngày 27-3, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trần Minh Trúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho người thân Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, người anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Huân chương này của Chủ tịch nước truy tặng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Người thân Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba do Chủ tịch nước truy tặng Thiếu tá Hải. Ảnh: N. QUÂN

Dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Công an tỉnh Khánh Hòa trao tặng sổ tiết kiệm trị giá hơn 295 triệu đồng cho con Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Số tiền này do đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa quyên góp, nhằm chia sẻ, hỗ trợ gia đình Thiếu tá Hải sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Như đã PLO đã thông tin, rạng sáng 21-3, tổ công tác Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải tuần tra, phát hiện một bè đang khai thác cát sát bờ sông Cái đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

Khi thấy lực lượng chức năng, những người trên bè chưa rõ danh tính đã kéo phương tiện ra giữa sông bỏ chạy. Trong quá trình ngăn chặn để giữ phương tiện vi phạm phục vụ xác minh, Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông

Đến 7 giờ 37 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100 m.

Trước sự anh dũng hy sinh “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, ngày 24-3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt học tập, noi gương anh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu toàn lực lượng Công an Khánh Hòa đẩy mạnh mở các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền về tấm gương hy sinh dũng cảm của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, sẵn sàng quyết tâm phụng sự tổ, phục vụ nhân theo tinh thần phong trào thi đua ba nhất “kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất”.