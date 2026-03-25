2 người bị mời làm việc vì bình luận không đúng liên quan Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải 25/03/2026 11:25

(PLO)- Một số người bình luận không đúng liên quan Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 25-3, Công an xã Tây Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết Công an xã này đã mời làm việc đối với chủ tài khoản Facebook đã bình luận không đúng liên quan Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tài khoản Facebook "Thơ..." làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo Công an xã Tây Ninh Hòa, ngày 21-3, công an phát hiện tài khoản Facebook "Thơ…” đăng tải nội dung bình luận thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Nhận thấy nội dung có thể gây tác động tiêu cực trong dư luận, Công an xã Tây Ninh Hòa đã xác minh, mời chủ tài khoản “Thơ…” đến làm việc.

Làm việc với Công an xã Tây Ninh Hòa, chủ tài khoản Facebook “Thơ…” thừa nhận hành vi bình luận thiếu chuẩn mực của mình. Lực lượng công an đã tuyên truyền, nhắc nhở về các quy định khi tham gia mạng xã hội, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm.

Trước đó, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cũng đã mời chủ tài khoản Facebook “Gà Ri” lên làm việc liên quan bình luận trên mạng xã hội có dấu hiệu xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Chủ tài khoản "Gà Ri" đăng dòng trạng thái xin lỗi. Ảnh: DK

Theo đó, ngày 21-3, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook "Gà Ri" đăng tải bình luận trong một bài viết của một trang Facebook với nội dung thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Tại buổi làm việc, chủ tài khoản “Gà Ri” thừa nhận hành vi bình luận thiếu chuẩn mực của mình, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm. Đồng thời, đăng tải bài viết lên trang Facebook cá nhân để đính chính, nhận sai, khắc phục hành vi của bản thân.