Cảnh báo hành vi lừa đảo lợi dụng hoàn cảnh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải 23/03/2026 13:37

(PLO)- Công an xã Diên Lâm cảnh báo một số người lợi dụng hoàn cảnh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải hy sinh trong khi làm nhiệm vụ để kêu gọi hỗ trợ, vận động vật chất.

Ngày 23-3, Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện nay, lợi dụng hoàn cảnh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, một số người đang thực hiện các chương trình kêu gọi hỗ trợ, vận động vật chất đến gia đình.

Công an xã Diên Lâm khẳng định đơn vị này không tổ chức bất kỳ hoạt động kêu gọi quyên góp hỗ trợ tiền phúng viếng, hỗ trợ vật chất nào liên quan đến hoàn cảnh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: VN

Do đó, Công an xã Diên Lâm khuyến cáo người dân không vội vàng tin vào những lời kêu gọi hỗ trợ, vận động vật chất cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Theo Công an xã Diên Lâm, hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lâm đang xây dựng chương trình vận động về hoàn cảnh của Thiếu tá Hải. Công an xã Diên Lâm sẽ thông tin đến người dân, nhà hảo tâm để kịp thời động viên, hỗ trợ đến gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Công an xã Diên Lâm cũng thay mặt cho gia đình và người đồng đội Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải xin gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của bà con thời gian qua.

Như đã đưa tin, lúc 0 giờ 40 ngày 21-3, tổ công tác Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải tuần tra, phát hiện một bè đang khai thác cát sát bờ sông Cái thuộc thôn Đồng Trăng 3.

Khi thấy lực lượng chức năng, những người trên bè chưa rõ danh tính đã kéo phương tiện ra giữa sông bỏ chạy. Trong quá trình ngăn chặn để giữ phương tiện vi phạm phục vụ xác minh, Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông.

Đến 7 giờ 37 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100 m.