Thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở cứu cụ ông mắc kẹt trong căn nhà cháy 26/03/2026 15:09

(PLO)- Đám cháy bùng phát tại căn nhà bốn tầng ở phường Tây Nha Trang, một thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã dũng cảm cứu cụ ông mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Ngày 26-3, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà ở riêng lẻ, may mắn không có thương vong về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói đen bốc lên từ căn nhà bốn tầng trên đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang. Phát hiện hỏa hoạn, người dân hô hoán và tìm cách báo cho chủ nhà dập lửa.

Lửa bốc lên ngùn ngụt từ tầng ba căn nhà bốn tầng ở đường Lê Thành Phương. Ảnh: AB

Thời điểm này, anh Đỗ Văn Thành Tài, thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Nha Trang, nghe tiếng tri hô nên lập tức chạy đến hiện trường.

Anh Tài cho biết khi anh đến nơi, cửa căn nhà đang đóng chặt. Sau khi tìm cách dập lửa, anh được một cụ bà ra mở cửa và báo tin còn cụ ông đang ở tầng 2, không thể tự di chuyển.

Ngay lập tức, anh Tài lao lên tầng 2, phá cửa phòng ngủ rồi cõng cụ ông thoát ra ngoài.

“Đám cháy lúc này đã bùng phát dữ dội tại tầng ba. Tôi chỉ biết phải đưa cụ ông rời khỏi căn nhà càng nhanh càng tốt để đảm bảo an toàn” - anh Tài kể.

Anh Đỗ Văn Thành Tài, người kịp thời cứu cụ ông 75 tuổi khỏi căn nhà đang cháy. Ảnh: XH

Sau khi đưa cụ ông Nguyễn Văn Hiền (75 tuổi) đến nơi an toàn, anh Tài tiếp tục lao lên các tầng trên để kiểm tra thêm người bị nạn. Khi xác định không còn ai mắc kẹt, anh mới rời khỏi hiện trường.

Ít phút sau, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt và khẩn trương dập lửa. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.