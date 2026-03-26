Người phụ nữ ở Thanh Hóa chuyển nhầm 400 triệu cho 1 du khách nước ngoài 26/03/2026 10:39

(PLO)- Bà Lê Thị Mừng (quê Thanh Hóa) chuyển nhầm 400 triệu vào tài khoản của một du khách người Nga, sau khi nhờ lực lượng công an vào cuộc, chỉ sáu tiếng sau đã được hoàn trả.

Ngày 26-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã nhận thư cảm ơn của bà Lê Thị Mừng (47 tuổi, ngụ xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) sau khi giúp đỡ người này nhận lại 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trong thư, bà Mừng xúc động chia sẻ: “Thật bất ngờ và xúc động, chỉ trong vòng chưa đầy 6 giờ đồng hồ ngay trong ngày, nhờ sự tinh nhuệ và tinh thần trách nhiệm cao độ của các đồng chí, toàn bộ số tiền 400 triệu đồng của tôi đã được thu hồi và hoàn trả đầy đủ,…”.

Thư bà Lê Thị Mừng cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: AB

“Hành động giúp dân nhanh chóng và hiệu quả của các đồng chí không chỉ bảo vệ tài sản cho tôi mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam bản lĩnh, giỏi nghiệp vụ và luôn hết lòng vì dân”- bà Mừng viết.

Trước đó, ngày 25-2, bà Mừng thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng và chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của bà Vasileva Elena (quốc tịch Nga, tạm trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Khi phát hiện sự nhầm lẫn, ngày 26-2, bà Mừng đã viết đơn trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp nhận đơn trình báo, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh để giải quyết vụ việc.

Đến chiều ngày 26-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với bà Vasileva Elena. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động công dân hoàn trả số tiền bị chuyển nhầm.

Trong ngày 26-2, bà Vasileva Elena đã hoàn trả toàn bộ số tiền trên cho bà Mừng trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.