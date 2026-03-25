Người đàn ông thò tay vào cốp xe máy trộm 90 triệu đồng 25/03/2026 11:32

(PLO)- Thấy bà T vừa rút số tiền lớn từ trụ ATM rồi bỏ vào cốp xe máy, Trần Trung Toán đi theo, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở thò tay vào lấy trộm.

Ngày 25-3, Công an phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Trung Toán (43 tuổi, ngụ xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 24-3, Công an phường Bảo An tiếp nhận tin báo của bà VTHT (44 tuổi) về việc bị mất trộm 90 triệu đồng khi đang rút tiền tại Tổ dân phố 1, phường Bảo An.

Trần Trung Toán tại cơ quan công an. Ảnh: AB

Vào cuộc điều tra, 2 tiếng sau, Công an phường Bảo An xác định Trần Trung Toán là nghi phạm trộm 90 triệu của chị T.

Tại cơ quan công an, Trần Trung Toán khai bản thân đang nợ nần, khi thấy bà T vừa rút tiền tại trụ ATM ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa và cất vào trong cốp xe đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Để thực hiện hành vi, Toán chạy xe máy đi theo bà T. Khi thấy bà T rẽ vào tiếp tục rút tiền tại trụ ATM ở Tổ dân phố 1, phường Bảo An, Toán quan sát xung quanh không có ai chú ý nên đi bộ đến chỗ xe máy của bà T rồi luồn tay vào trong cốp lấy 90 triệu đồng và bỏ trốn.

Công an phường Bảo An đã thu giữ số tiền Toán lấy trộm và trả lại cho nạn nhân.