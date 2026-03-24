Đang lắp ráp súng để bắn chim thì gặp công an tuần tra 24/03/2026 09:00

(PLO)- Trong khi tuần tra địa bàn, Công an xã Hòa Trí phát hiện hai nam thanh niên đang có hành vi lắp ráp súng nghi là súng quân dụng để bắn chim.

Ngày 24-3, Công an xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý NĐH (ngụ xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi tàng trữ vật nghi là súng quân dụng trái phép.

Khẩu súng công an thu giữ. Ảnh: HT

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Hòa Trí phát hiện tại khu vực thôn 3 có hai thanh niên đang lắp ráp một khẩu súng màu đen, có gắn ống ngắm.

Khi thấy lực lượng công an, một người lên xe máy bỏ chạy. Người còn lại là NĐH đã được công an mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, H khai khoảng 8 giờ 50 cùng ngày được NTH (ngụ xã Tân Định) liên hệ qua mạng xã hội rủ đi bắn chim. Khẩu súng nói trên do NTH mang theo, được cất giấu trong ba lô.

Làm việc với công an, NTH thừa nhận đã mua khẩu súng nói trên qua mạng.

Công an xã Hòa Trí đã thu giữ khẩu súng cùng một túi nylon chứa 100 viên đạn chì và một ba lô.