Nước thải vẫn chảy ra vịnh Nha Trang dù trời không mưa 23/03/2026 11:25

(PLO)- Sau phản ánh của người dân, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa lập đoàn kiểm tra tình trạng nước thải đen ngòm chảy thẳng từ khu dân cư ra vịnh Nha Trang.

Ngày 23-3, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có kết quả kiểm tra nguyên nhân nước thải đen ngòm chảy thẳng ra vịnh Nha Trang ở khu vực phía Bắc cầu Trần Phú.

Trời không mưa nước thải vẫn chảy ra vịnh Nha Trang

Theo UBND phường Bắc Nha Trang, sau khi người dân phản ánh, UBND phường này đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - hạ tầng và đô thị phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý.

Nước thải đen ngòm chảy thẳng ra vịnh Nha Trang. Ảnh người dân cung cấp

Kết quả kiểm tra cho thấy tại vị trí nước thải xả ra biển theo phản ánh là cửa xả của hệ thống thoát nước mưa khu vực đường Phạm Văn Đồng, đường Tháp Bà, đường Tôn Thất Tùng.

Tại thời điểm kiểm tra (trời không mưa), phát hiện nước thải có mùi hôi chảy ra từ cửa xả thấm xuống bãi cát, có rất nhiều rác thải gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị tại khu vực.

Tiến hành kiểm tra một số hố thu tại khu vực phát hiện có ống xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa. Ngoài ra, người dân tại khu vực đổ nước thải trực tiếp ra đường, nước thải chảy vào hệ thống thoát nước mưa chảy ra biển.

Đoàn kiểm tra tiếp tục tiến hành kiểm tra hệ thống thu gom nước thải tại khu vực (thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải phía bắc để xử lý), nhận thấy hệ thống hoạt động bình thường.

UBND phường Bắc Nha Trang khẳng định chưa cấp phép cho người dân, tổ chức nào đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải ở khu vực này. Ảnh người dân cung cấp

Lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang khẳng định đến thời điểm này phường chưa có chủ trương cho phép người dân đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải do nhà máy xử lý nước thải phía Bắc đang chạy thử nghiệm.

Xử lý nghiêm nếu đấu nối nước thải trái phép

Về một số ý kiến cho rằng có tình trạng các cơ sở lưu trú ở khu vực phía Bắc cầu Trần Phú đấu nối trái phép để xả thải ra biển, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang cho biết phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Công an phường, Ban Quản lý hệ thống nhà máy nước thải khu vực Nha Trang, các tổ dân phố trong khu vực kiểm tra.

Đồng thời, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp đấu nối nước thải trái phép vào hệ thống thoát nước mưa và các trường hợp đổ nước thải chưa qua xử lý.

Trước mắt, UBND phường Bắc Nha Trang đã chỉ đạo phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công khẩn trương lập phương án, kế hoạch, tổ chức tháo dỡ các ống thoát nước thải đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa tại khu vực. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường.

Nước thải làm ô nhiễm cả một khu vực biển vịnh Nha Trang. Ảnh người dân cung cấp.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư dự án xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang giai đoạn 1. Hiện đang chờ Sở Tài chính lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để triển khai bước tiếp theo của dự án.

Theo lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang, phường đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh, các đơn vị có liên quan sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công phường phối hợp Ban Quản lý hệ thống nhà máy nước thải khu vực Nha Trang hướng dẫn người dân lập thủ tục cấp giấy phép đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước thải chung của phường.

Vấn đề nước thải chưa qua xử lý chảy thẳng ra vịnh Nha Trang ở khu vực đường Phạm Văn Đồng diễn ra lâu nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

