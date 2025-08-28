Lắp đặt ngay máy bơm để xử lý nước thải đen ngòm chảy thẳng ra vịnh Nha Trang 28/08/2025 08:50

Ngày 27-8, một nguồn tin cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài chính hướng dẫn Ban Quản lý dự án phát triển (BQLDA) tỉnh Khánh Hòa đề xuất dự án xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang giai đoạn 1.

Lắp đặt ngay máy bơm để xử lý nước thải

BQLDA tỉnh Khánh Hòa được giao thẩm định, hướng dẫn Sở Xây dựng, Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang sử dụng kinh phí mua sắm ba máy bơm để giải quyết tình trạng nước thải tràn ra vịnh nha Trang đoạn Hòn Chồng.

Khu vực Hòn Chồng thường xuyên xảy ra tình trạng nước thải chưa qua xử lý chảy thẳng ra vịnh Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sở Xây dựng được giao trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang dự toán kinh phí mua sắm, vận hành ba máy bơm trên trong thời gian sớm nhất.

BQLDA hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang giai đoạn 1, triển khai làm dự án ngay khi cơ quan có thẩm quyền thông qua danh mục kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ảnh, sau cơn mưa lớn, nhiều người chứng kiến cảnh nước thải đen ngòm chảy thẳng ra vịnh Nha Trang ở khu vực đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang. Cả một vùng biển rộng lớn gần bờ của danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang bị bao phủ bởi màu đen kịt của nước thải.

Theo nhiều người dân địa phương, tình trạng nước thải đen ngòm chảy thẳng ra biển đoạn từ khu Hòn Chồng đến Ba Làng xảy ra lâu nay. Hễ có mưa lớn, đường Phạm Văn Đồng bị ngập, nước thải lại chảy thẳng ào ào ra biển

Hình ảnh nước thải đen ngòm chảy thẳng ra vịnh Nha Trang ngày 25-6. Ảnh: AB

Kiểm soát xả thải của nhà hàng, khách sạn

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, sau khi UBND tỉnh chỉ đạo, sở đã phối hợp với cơ quan chức năng liên quan, UBND phường Bắc Nha Trang kiểm tra để lên phương án tham mưu đề xuất.

Theo đó, UBND TP Nha Trang cũ đề xuất chủ trương đầu tư dự án xử lý các nguồn ô nhiễm môi trường nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn gồm chín cửa xả.

Trong đó, giai đoạn 1, từ năm 2025 đến 2027, đầu tư bốn cửa xả với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 30,5 tỉ đồng.

Sở Xây dựng Khánh Hòa kiến nghị đầu tư giai đoạn 1 bốn cửa xả như đề nghị của UBND TP Nha Trang trước đây.

Vịnh Nha Trang đang chịu áp lực lớn về ô nhiễm môi trường trong đó có việc nước thải chưa qua xử lý xả thẳng ra vịnh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Liên quan đến việc kiểm soát đấu nối xả thải của các cơ sở nhà hàng, khách sạn dọc đường Phạm Văn Đồng, UBND phường Bắc Nha Trang cho biết đoạn từ Cầu Trần Phú đến khu vực Hòn Một có 53 cơ sở kinh doanh du lịch.

Hiện nhà máy xử lý nước thải phía bắc Nha Trang đang chạy thử và chưa cho phép đấu nối nước thải, trừ các cơ sở có hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn xả ra môi trường theo quy định.

Việc thỏa thuận đấu nối nước thải sinh hoạt do Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang thực hiện. Do đó, UBND phường Bắc Nha Trang sẽ tăng cường phối hợp với để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính nếu phát hiện đấu nối xả thải ra môi trường trái phép.