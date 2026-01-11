Cục trưởng Đường bộ: Phải cơ bản hoàn thành Quốc lộ 28B trong tháng 3 11/01/2026 14:46

(PLO)- Tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng chưa đạt yêu cầu. Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu làm việc 3 ca, 4 kíp bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 3 tới.

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với gói thầu XD02 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu việc điều chỉnh không làm kéo dài thời gian hoàn thành toàn bộ dự án, mốc hoàn thành vẫn là trong tháng 3-2026.

Theo Phòng Thẩm định Cục Đường bộ, đến nay dự án trên đã hoàn thành khoảng 68% giá trị hợp đồng, tương đương mức giải ngân 674/1.092 tỉ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B nhiều hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu nên lãnh đạo Cục Đường bộ trực tiếp kiểm tra chỉ đạo.

Cụ thể, tổng chiều dài thi công nền đường đạt 62/68 km, đạt 91%. Đối với các công trình cầu trên tuyến, 10/11 cầu đã cơ bản hoàn thành. Riêng cầu vượt đường sắt đã thi công xong mố cầu, dự kiến lắp đặt dầm trong tháng 1-2026.

Công nhân thi công trên tuyến Quốc lộ 28B. Ảnh: V.LONG

Ngày 10-1, kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, Cục trưởng Cục Đường bộ Bùi Quang Thái đánh giá tiến độ chung của dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Một số vị trí “đường găng” tiến độ còn chậm, có ảnh hưởng quyết định đến khả năng hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Ông Thái nhấn mạnh dự án đang bước vào giai đoạn quyết định, không còn dư địa để chậm tiến độ. Cục trưởng yêu cầu các nhà thầu có khối lượng thi công chậm so với báo cáo phải tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp; làm việc xuyên Tết, xuyên các ngày lễ; huy động tối đa nhân lực, thiết bị để bù lại phần khối lượng bị chậm.

“Phải bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 3-2026 theo đúng mốc tiến độ đã được xác định” - ông Thái nêu rõ.

Cục Trưởng Cục Đường bộ Bùi Quang Thái (áo xanh bên phải) kiểm tra trực tiếp hiện trường thi công. Ảnh: N.HỒNG

Cục trưởng yêu cầu tiến độ phải được kiểm soát đến từng đoạn tuyến, từng hạng mục. Nhà thầu không được viện dẫn lý do thiếu mặt bằng để chậm huy động nhân lực, thiết bị, mà phải sẵn sàng thi công ngay khi có điều kiện. Những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, năng lực tổ chức thi công sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Để bảo đảm các chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, Cục Đường bộ và Ban Quản lý dự án sẽ cử cán bộ trực tiếp bám công trường, làm việc cùng nhà thầu, kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh ngay tại hiện trường. Đồng thời, các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc huy động nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công.

Song song với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Cục trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án 5, tư vấn giám sát và các nhà thầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Trên toàn tuyến, đặc biệt tại khu vực đèo Đại Ninh, chủ đầu tư phải thường xuyên rà soát hiện trường, sửa chữa kịp thời các vị trí mặt đường hư hỏng. Hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và nhân lực điều tiết giao thông phải được bố trí đầy đủ, không để xảy ra nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Cũng tại buổi kiểm tra, ông Bùi Quang Thái lưu ý đối với cầu cạn số 4, trong trường hợp không kịp thông xe do khó khăn về địa chất, đơn vị thi công phải thực hiện sửa chữa mặt đường hiện hữu để bảo đảm việc đi lại của người dân được thuận tiện.

Các nhà thầu như Công ty Thành Phát, Công ty 168 Đà Nẵng, Công ty 379… được yêu cầu tăng cường thiết bị, đặc biệt là máy lu; bổ sung thêm các mũi thi công, tăng ca, kíp để đẩy nhanh tiến độ tại các vị trí “đường găng” của dự án.